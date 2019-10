Inter-Parma 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Lautaro come Atlante | Lukaku come Garfield

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019), ledi– L’non va oltre il parino contro il. Finisce 2-2. Brutta seconda parte del primo tempo della squadra di Conte, molto meglio nella ripresa, dominata. Unordinato e mortifero in contropiede riesce a portare a casa un punto tutto sommato meritato per quanto visto in campo. In gol Candreva eper i nerazzurri, Karamoh e Gervinho per gli emiliani.Martinez e Candreva i migliori per l’, benissimo il tridente offensivo del, nota di merito per Scozzarella. In alto la FOTOGALLERY., LEDI(3-5-2): Handanovic 6: salva in avvio su Dermaku, non ha particolari responsabilità sui gol: VITTIMA. Godin 5.5: la velocità non è una delle sue caratteristiche principali e giocare contro Gervinho e Karamoh non è la cosa più facile del mondo: BRUCIATO (66′ de ...

