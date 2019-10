INNOVAZIONE E Mezzogiorno | se il rating di legalità aiuta l' impresa a crescere

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 26 ottobre 2019) Certificazioni edisono essenziali per l'azienda che vuole. Se n'è parlato in un confronto organizzato da Grale a Napoli

TribunaEconomic : #IntesaSanpaolo, spinta per l'#innovazione a favore del #Mezzogiorno - paologlc : RT @ItinerariL: Incontro a Palermo dell'Alleanza delle #Cooperative col ministro @peppeprovenzano: spopolamento del #Mezzogiorno, crisi del… - grocco4 : RT @InnovaFinanza: Siamo in #Smau all’evento annuale #PONIC dedicato all’innovazione e a nuove opportunità di finanziamento per le imprese… -