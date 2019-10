Iliad | Tim | Wind | Tre e Vodafone | riparte la sfida tariffe Ecco tutte le offerte

TIM sfida Iliad e la concorrenza con offerte preattivate : si parte da 5 - 99 euro : TIM lancia oggi due nuove offerte per gli utenti che effettuano la portabilità, anche se si tratta di un qualcosa di un po' diverso dal solito. Le proposte sono infatti preattivate sulle SIM e in edizione limitata. L'articolo TIM sfida Iliad e la concorrenza con offerte preattivate: si parte da 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Gli operatori uniti "contro" Iliad : ecco le offerte speciali di Vodafone - Tre Italia - Wind - TIM - Kena e ho.Mobile : Gli operatori mobili continuano la loro feroce lotta contro Iliad: ecco le offerte speciali di Vodafone, TIM, Wind, Tre, ho. e Kena Mobile

Andamento Iliad - TIM - Vodafone e Wind : gli ultimi dati trimestrali di AGCOM : AGCOM ha reso noto l'ultimo rapporto trimestrale relativo ai dati fatti registrare dai vari gestori telefonici nazionali: Iliad continua a rosicchiare clienti a TIM, Vodafone e Wind, in un continuo crescendo tra giugno 2018 e giugno 2019. Nell'arco di un anno l'operatore di origini transalpine ha visto aumentato il numero di utenti attivi del 4.7% (il riferimento è alle SIM Human, ovvero quelle effettivamente utilizzate da soggetti umani). ...

Operatori all’attacco : ecco le migliori offerte di Iliad - ho. - TIM - Vodafone - Wind Tre e Kena Mobile : ecco le migliori offerte di tipo operator attack degli Operatori di telefonia Mobile italiani TIM, Vodafone, Wind, Tre, Kena Mobile, ho. e Iliad. L'articolo Operatori all’attacco: ecco le migliori offerte di Iliad, ho., TIM, Vodafone, Wind Tre e Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Costo nuova SIM con Vodafone - TIM - Iliad - Wind - 3 Italia ed altri gestori minori : Avete intenzione di attivare una nuova SIM con Vodafone, TIM, Iliad, Wind, 3 Italia ed altri? Gli operatori telefonici ormai non si contano più sulle dita di una mano, ed è naturale volersi guardare intorno per evitare di spendere più del necessario. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la prima cosa di cui accertarsi è il Costo della nuova SIM, che sappiamo variare da gestore a gestore, oltre che dal canale di vendita utilizzato, che spesso ...

TIM Iron è tornata - anche per gli ex clienti di Iliad - con minuti illimitati e 50 GB di Internet : TIM Iron è tornata a stuzzicare gli ex clienti ora in Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali: minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6,99 euro al mese L'articolo TIM Iron è tornata, anche per gli ex clienti di Iliad, con minuti illimitati e 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Passa a Tim da Iliad - Fastweb e altri virtuali : chiamate illimitate e 50 GB da 7€ : Passa a Tim da iliad, Fastweb e altri virtuali, tante tariffe da attivare in negozio in questo mese di ottobre 2019. La lista delle offerte prevede minuti illimitati e fino a 50 GB in 4G a velocità limitata a 150 Mbps e prezzi da 7€ al mese. Tim spinge per

Immancabili i primi problemi sul 5G per Iliad : gli ultimi rifiuti oggi 9 ottobre : Arrivano notizie positive e negative per Iliad per quanto riguarda la questione delle antenne, da mesi tema assai delicato per quanto riguarda l'operatore francese nel nostro Paese. Nello specifico, oggi 9 ottobre tocca concentrarsi nuovamente sulla questione Montesilvano, nei pressi di Pescara. Perché se da un lato c'è uno sviluppo incoraggiante a proposito di alcune antenne che sembravano seriamente in discussione rispetto al nostro ultimo ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […]

Non c’è pace per Iliad : gli ultimi problemi sulle antenne arrivano dal Friuli : Giungono quasi puntuali nuovi grattacapi Iliad e per gli utenti che seguono da vicino le vicende della compagnia telefonica. Magari per il semplice motivo di aver dato fiducia alla compagnia telefonica nell'ultimo anno e mezzo. Quasi a voler confermare alcuni dati che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, oggi 4 ottobre tocca analizzare gli ultimi problemi che sono emersi per la compagnia telefonica francese nel nostro ...

Da oggi 2 ottobre più difficile acquistare iPhone 11 con Iliad : le ultime dallo store : Occorre condividere un importante aggiornamento che arriva direttamente dallo store Iliad per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un iPhone 11 tramite l'operatore. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione nello scorcio finale del mese di settembre, come potrete ricordare tramite l'apposito approfondimento, la situazione pare essere cambiata oggi 2 ottobre. Come stanno le cose per tutti coloro che sono propensi a portarsi a casa un ...

Kena (Tim) attacca Iliad : tutto illimitato e 70 GB a 5 - 99€ : Kena (Tim) attaca iliad con il nuovo costo per la sua migliore offerta con chiamate ed SMS illimitati oltre al bundle di 70 GB in 4G a velocità limitata a soli 5,99€. La proposta dell'operatore virtuale Tim è dedicata ai clienti iliad e di alcuni altri clienti di operatori virtuali

Interminabile lista di problemi per Iliad in Italia : l’ultima disputa dalla Toscana a settembre : Non c’è pace per Iliad, nel tentativo di raggiungere la piena indipendenza dal punto di vista delle infrastrutture e delle antenne. Dopo la questione di Montesilvano, nei pressi di Pescara, con una vicenda che alla fine ha creato più problemi del previsto all'azienda francese, stavolta tocca spostarsi in provincia di Lucca, per la precisione a Capannori. Qui l'operatore dal punto di vista della burocrazia ha fatto tutto alla grande, portando a ...

Quanto costa iPhone 11 con Tim - Vodafone - Wind - 3 e Iliad : iPhone 11 insieme a iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è pronto al debutto in Italia oggi 20 settembre con la possibilità di acquistarlo tramite le offerte degli operatori telefonici. Sul nostro territorio, i nuovi smartphone Apple sono stati inseriti a listino sia stand-alone (slegato da pacchetti tutto compreso) sia con abbonamento che include minuti di chiamate, messaggi di testo e soprattutto gigabyte per navigare su internet ad alta ...