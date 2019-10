Il taxi | le telecamere e le ferite | la notte della 18enne stuprata fuori dal campus

Fonte : corriere

(Di sabato 26 ottobre 2019) La denuncia di un’universitaria delHumanitas: violentata prima dell’ingresso. Un individuo l’ha minacciata con un coltello, le ha ordinato di dargli dei soldi, e avendo lei lasciato fino all’ultimo centesimo al tassista, l’ha bloccata e violentata

