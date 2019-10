Il Tar accoglie il ricorso | bloccata la revoca della protezione al Capitano Ultimo

“È il momento di svuoTare i centri di accoglienza libici” - dice Minniti : “È il momento di svuotare i centri di accoglienza libici”. E ancora: “Questa guerra di aggressione intrapresa dalla Turchia va fermata subito”. In un'intervista a la Repubblica, Marco Minniti, già titolare del Viminale al quale si deve il Memorandum di accordo con la Libia, rilancia il suo appello a vigilare sulla sicurezza perché, dice, “il rischio è una drammatica crisi umanitaria ma non perché Erdogan ‘libera' i siriani che sono ora in ...

Il Tar accoglie il ricorso : Amatrice tornerà al voto : Il Tar ha accolto il ricorso e ha invalidato le elezioni amministrative. Ad Amatrice si dovrà rivotare. A presentare il ricorso era stato Filippo Palombini, sindaco facente funzioni sconfitto...

Migranti - 180 a Lampedusa e 176 a Taranto. Ad accogliere Ocean Viking il Comune e la Chiesa - protesta la Lega : I sommozzatori al lavoro per recuperare i corpi del naufragio del 7 ottobre, tra loro anche il bambino ancora stretto alla sua mamma

Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano a raccogliere informazioni per scrediTare l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate - scrive il “New York Times” : Il New York Times scrive che in una recente telefonata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano Scott Morrison a aiutare il procuratore generale William P. Barr a raccogliere informazioni per un’indagine

Il padre di Alan Kurdi : “Come fa un Paese accogliente come l’Italia a voTare Salvini?” : Il padre di Alan Kurdi, il bimbo morto sulle spiagge di Bodrum e la cui foto è diventata un simbolo, parla in un'intervista a Repubblica di migranti e Ong: "Ho letto cosa ha fatto il vostro politico, Matteo Salvini, e resto stupito che un Paese accogliente come l'Italia gli dia i voti. Che vergogna".Continua a leggere

Trump sfrutta l’impeachment per compatTare la sua base e raccogliere fondi : Roma. Il presidente Donald Trump giovedì ha impugnato un giornale davanti agli invitati di una raccolta fondi e ha detto che la richiesta di impeachment da parte dei democratici è la miglior cosa mai accaduta al Partito repubblicano. Questa settimana ha presenziato a due appuntamenti elettorali a Ne

Acqua Pubblica - M5S Tarquinia raccoglie le firme per uscire da Talete Spa e tornare a gestione diretta : Roma – Il M5S di Tarquinia aderisce alla raccolta firme promossa dal Coordinamento Comitati per l’Acqua Pubblica della provincia di Viterbo, ed invita i cittadini a venire a firmare al banchetto che si terrà il giorno sabato 28 settembre a piazza Cavour a Tarquinia, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle 19. Come tutti ormai sanno, ci battiamo per la gestione Pubblica del servizio idrico da anni, e siamo stati l’unica forza ...

Migranti - Lamorgese : «Rotazione volonTaria dei porti per accoglierli» : La ministra dell’Interno sulla riunione svolta a Malta per affrontare il problema degli sbarchi: stilata una bozza di accordo che prevede una «condivisione del problema»

Brescia : De Corato - 'sistema accoglienza utilizzato per alimenTare prostituzione' : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Il sistema di accoglienza del nostro Paese deve essere assolutamente rivisto. Le pratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato hanno tempi eccessivamente lunghi e l'espulsione dei clandestini è quasi inesistente. Questo facilita e agevola inevitabilmente la

Teresa Bellanova replica alle critiche : “La vera eleganza è rispetTare il proprio stato d’animo”. E il suo look raccoglie il plauso di Enzo Miccio : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Ha risposto così la neo ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, agli haters che l’hanno attaccata per l’abito da lei indossato giovedì in occasione della cerimonia per il giuramento al Quirinale. Una questione tutt’altro che banale, dal momento ...

Puglia - il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Regione e boccia la decisione del Tar : spiagge e lidi possono essere plastic free : Le spiagge della Puglia tornano definitivamente “plastic free”. Dopo aver sospeso il provvedimento del Tar di Puglia che aveva bloccato l’ordinanza regionale che vietava l’ingresso nei lidi di materiali plastici, il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente l’appello della Regione, confermando quanto già espresso il 7 agosto. A raccontarlo, con una nota, lo stesso governatore Michele Emiliano e la coordinatrice ...