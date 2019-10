Il presidente della ong Sea Eye ha detto che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato

Cile - almeno un milione in piazza : più che alla fine della dittatura di Pinochet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

Il fisico Roberto Battiston nella Hall of fame dello Spazio : all’ex presidente Asi il riconoscimento più prestigioso della Iaf : Il fisico italiano Roberto Battiston è nella Hall of fame dello Spazio; all’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), infatti, è stato conferito a Washington, negli Stati Uniti, in chiusura dello Iac, il Congresso internazionale di astronautica, il riconoscimento più prestigioso della International Astronautical Federation (Iaf). La Hall of fame della Iaf, si legge sul sito della Federazione, ha lo scopo di creare un forum ...

Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica : Nel corso del suo ultimo consiglio direttivo da presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con un sospiro a metà tra il sollievo e la goduria pura, ha affermato che l’Europa non se la passa poi così male e che per quanto riguarda la moneta unica le cose, oggi, non potrebbero andare megli

Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha scelto come nuovo ministro della Difesa Prabowo Subianto - suo rivale alle elezioni del 2014 e del 2019 : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha presentato il nuovo governo, due giorni dopo il formale inizio del suo secondo mandato. Alla Difesa ha nominato il suo rivale alle presidenziali Prabowo Subianto, un ex generale molto vicino all’élite più tradizionale del

Ivan Tirrito presidente regionale della Fimaa Confcommercio : Il ragusano Ivan Tirrito è stato eletto all’unanimità presidente regionale della Fimaa Confcommercio. Gianluca Criscenti Vicepresidente

Nike ha annunciato che nel 2020 Mark Parker lascerà l’incarico di CEO della società e ne diventerà presidente esecutivo : Nike ha annunciato che nel 2020 Mark Parker lascerà l’incarico di CEO della società e ne diventerà presidente esecutivo. L’incarico di CEO sarà invece affidato a John Donahoe, con cui – dice Nike – Parker continuerà a lavorare “da vicino”. Nike

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

MotoGp - dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez : il presidente della HRC esce allo scoperto : Yoshishige Nomura, boss della Honda HRC, ha parlato sia del futuro di Lorenzo che di quello di Marquez, con cui è già partita la trattativa per il rinnovo La stagione ormai volge al termine e, dopo aver già messo in bacheca due titoli mondiali sui tre in palio, la Honda si concentra sulle prossime stagioni. AFP/LaPresse La posizione di Jorge Lorenzo e Marc Marquez appare al momento salda, stando almeno alle parole di Yoshishige ...

Cile - dieci vittime dall’inizio della protesta. Il presidente : “Siamo in guerra” : Sale a dieci il numero delle vittime dei tumulti che da una settimana agitano il Cile per protestare contro l'aumento del prezzo dei biglietti dei trasporti pubblici. Le ultime cinque vittime sono state trovate nello stabilimento di una fabbrica di vestiti. Il presidente Pinera: "Siamo in guerra contro un nemico potente, un nemico implacabile che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a fare uso della violenza e della delinquenza senza ...

Manovra - vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis avverte l’Italia : “Chiederemo ulteriori chiarificazioni su Legge di Bilancio” : La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla Legge di Bilancio 2020. A dichiararlo è il vicepresidente e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, che, in un’intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale pubblicata sul sito della Reuters ha detto: “Dove vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Ue chiediamo a questi Paesi ulteriori ...

Christine Lagarde sarà la nuova presidente della Banca centrale europea : sarà la prima donna a guidare la Bce e sostituirà il presidente uscente Mario Draghi, rimanendo in carica per otto anni. Christine Lagarde, dopo essere stata ministra delle Finanze francese, era alla guida del Fondo monetario internazionale. Il Parlamento europeo e la Banca centrale avevano già espresso un parere favorevole sulla sua nomina.Continua a leggere

Veneto - il re della sanità Mantoan nominato presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Il M5S chiede lumi sull’elezione di Miccichè a presidente della Serie A : Il Movimento 5 Stelle ha proposto una interrogazione in Senato per chiedere lumi riguardo l’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. L’interrogazione, avanzata dai senatori Lannutti, Coltorti, Botto, Croatti, Donno, Pavanelli, Mautone e Leone e indirizzata al Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, riguarda le indiscrezioni sull’elezione di Miccichè […] L'articolo Il M5S ...

Sondaggi politici Analisipolitica - gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica : Sondaggi politici Analisipolitica, gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui il presidente della Repubblica viene eletto dalle camere riunite, ed è quindi sostanzialmente il frutto dei compromessi tra le forze politiche, o, come è più frequente nelle ultime occasioni, espressione delle maggioranze del momento. Per questo secondo molte ricostruzioni giornalistiche diventa ...