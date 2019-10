Il presidente del Cile ha annunciato un rimpasto di governo in risposta alle grosse

Il presidente della ong Sea Eye ha detto che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato minacciato con le armi dalla Guardia costiera libica : Gorden Isler, presidente della ong tedesca Sea Eye, ha scritto su Twitter che l’equipaggio della nave Alan Kurdi, impegnata nel mar Mediterraneo per soccorrere i migranti, è stato minacciato con le armi da alcuni membri della cosiddetta Guardia costiera libica a

Cile - almeno un milione in piazza : più che alla fine della dittatura di Pinochet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

Il fisico Roberto Battiston nella Hall of fame dello Spazio : all’ex presidente Asi il riconoscimento più prestigioso della Iaf : Il fisico italiano Roberto Battiston è nella Hall of fame dello Spazio; all’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), infatti, è stato conferito a Washington, negli Stati Uniti, in chiusura dello Iac, il Congresso internazionale di astronautica, il riconoscimento più prestigioso della International Astronautical Federation (Iaf). La Hall of fame della Iaf, si legge sul sito della Federazione, ha lo scopo di creare un forum ...

Cambi al vertice in Xiaomi : Lin Bin vice presidente - e rimane responsabile dell’R&D : Cambi al vertice in Xiaomi: scopriamo chi va, chi resta e chi Cambia ruolo all'interno dell'esecutivo dell'azienda cinese. L'articolo Cambi al vertice in Xiaomi: Lin Bin vice presidente, e rimane responsabile dell’R&D proviene da TuttoAndroid.

Perché M5s e Lega dovrebbero scommettere su Draghi presidente della Repubblica : Nel corso del suo ultimo consiglio direttivo da presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, con un sospiro a metà tra il sollievo e la goduria pura, ha affermato che l’Europa non se la passa poi così male e che per quanto riguarda la moneta unica le cose, oggi, non potrebbero andare megli

Anticorruzione - Cantone giura in Cassazione : funzioni del presidente passano al consigliere più anziano : Raffaele Cantone ha giurato oggi in Corte di Cassazione. Era questo il passaggio ufficiale che doveva sancire il suo rientro nei ruoli della magistratura. E così partire da oggi le funzioni di presidente dell’Anac saranno svolte dal consigliere Francesco Merloni. In base a quanto previsto dal Regolamento concernente l’organizzazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione, infatti, nelle more della nomina del nuovo presidente, ...

Gaudenzi nuovo presidente dell’ATP : “E’ un periodo storico per il tennis” : Dal 1 gennaio 2020 Andrea Gaudenzi sarà il nuovo Chairman dell’ATP al posto dell’uscente Chris Kermode. Lo aveva anticipato la settimana scorsa il Daily Telegraph è oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’ATP. Gaudenzi, 46 anni, è stato n.1 tra gli juniores nel 1990 e da professionista è arrivato fino al 18esimo posto della classifica mondiale. Ha vinto tre tornei ATP e tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di ...

Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha scelto come nuovo ministro della Difesa Prabowo Subianto - suo rivale alle elezioni del 2014 e del 2019 : Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha presentato il nuovo governo, due giorni dopo il formale inizio del suo secondo mandato. Alla Difesa ha nominato il suo rivale alle presidenziali Prabowo Subianto, un ex generale molto vicino all’élite più tradizionale del

Ivan Tirrito presidente regionale della Fimaa Confcommercio : Il ragusano Ivan Tirrito è stato eletto all’unanimità presidente regionale della Fimaa Confcommercio. Gianluca Criscenti Vicepresidente

Atalanta - tifosi dal cuore d’oro : la lettera di ringraziamento del presidente Percassi : L’Atalanta ha subìto una sonora sconfitta in Inghilterra contro il Manchester City di Guardiola. La superiorità della squadra inglese è stata netta e il 5-1 finale lo dimostra. Ciò che ha colpito nella gara di ieri è stata la massiccia presenza dei tifosi bergamaschi all’Etihad Stadium. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha voluto sottolineare proprio questo aspetto con un messaggio. “Grazie, dal cuore. ...

Bolivia - dopo Ecuador e Cile si infiamma anche La Paz : proteste di piazza - saccheggi e incendi dopo la quarta vittoria del presidente Morales : Prima l’Ecuador, poi il Cile e ora la Bolivia: il Sud America brucia sotto l’ondata delle proteste di una popolazione sempre più indignata. A scatenare le proteste nelle strade di La Paz, Potosì, Sucre e altre città Boliviane, è stata la gestione dello scrutinio elettorale per le presidenziali di domenica, che hanno visto contrapposti Evo Morales, alla guida del Paese dal 2006 e in lizza per il suo quarto mandato consecutivo, contro ...

Mondo di mezzo - condanna definitiva per otto : eseguito l’arresto. In carcere l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Coratti : La sentenza della Cassazione, che ha fatto cadere l’accusa di mafia e che prevede un rinvio per gli imputati più importanti, è diventata però definitiva per altri. Nella notte i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale della Corte di Appello di Roma per 8 persone. Le porte del carcere si sono aperte per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Mirko ...