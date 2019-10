Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019)Cannavò, la showgirl balzata agli onori della cronaca per il fidanzamento con Antonio Cassano, si fa notare alladeldi Roma. Se per caso qualcuno l’avesse dimenticata,con questo abito a cui mancano diversi centimetri di stoffa, ricorda al mondo che lei c’è. Ed è , nonostante il vestito, in splendida forma.

HuffPostItalia : Il look di Rosaria Cannavò, senza gonna sul red carpet, sconvolge la Festa del Cinema di Roma -