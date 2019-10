Il Genoa batte il Brescia 3-1 Decisivi i cambi di Thiago Motta | nella ripresa gol di

La panchina del Genoa batte il Brescia - Thiago Motta pesca 3 jolly : la squadra di Corini stesa 3-1 [FOTO] : Genoa-Brescia – Il Genoa vince 3-1 in rimonta contro il Brescia. Tre punti fondamentali per il Grifone di Thiago Motta. L’italo-brasiliano, all’esordio in panchina, pesca tre cambi decisivi dalla panchina. Prima mezz’ora bruttina e noiosa. Dopo il 30′ la partita si accende. Il Brescia gioca meglio e trova il vantaggio Tonali. Al 34′ il gioiellino di casa Brescia trova un super gol da calcio di ...

Reina salva Giampaolo - il Milan batte il Genoa 2-1 : Al Ferraris il Milan batte il Genoa per 2-1 e salva la panchina di Marco Giampaolo. Decidono le reti di Hernandez e Kessie' e la parata su rigore

Milan ritrova la vittoria e batte in rimonta il Genoa : Il Milan risorge al Ferraris rimontando un Genoa che dopo aver dominato il primo tempo, vantaggio con Schone (complice un errore del portiere rossonero Reina), si butta via nella ripresa quando Hernandez e Kessie' salvano la panchina di Giampaolo. In pieno recupero lo stesso Schone si fa poi parare un rigore da Reina. Giampaolo sorprende con Bonaventura titolare ma perde nel riscaldamento Donnarumma per problemi fisici. Andreazzoli conferma ...

Milan batte il Genoa : Genova, 5 ott. (AdnKronos) – Si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-2 la sfida di Marassi tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. In vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, per il gol segnato al 41′ da Schöne. Risultato ribaltato nella ripresa, con le reti di Hernández al 51′ e di Kessié al 57′ su rigore. Al 3′ minuto di recupero il Genoa ha fallito il ...

