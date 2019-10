Il capitano Ultimo avrà ancora la scorta Tar blocca la revoca

capitano ULTIMO/ "I permessi premio ai boss di Mafia? Chiediamo scusa alle vittime" : CAPITANO ULTIMO a Storie Italiane commenta la decisione dei permessi premio per i boss della mafia, come ordinato dall'Unione Europea

capitano Ultimo - boom della petizione per restituirgli la scorta : Gianni Carotenuto Circa 30mila persone hanno firmato la petizione che chiede di restituire la scorta a Sergio De Caprio alias Capitano Ultimo, il Carabiniere che ha combattuto per una vita Cosa Nostra. "L' Arma riveda subito questa vergognosa decisione" Quella che a inizio ottobre sembrava solo una minaccia ("La mafia non c'è più, è stata un gioco"), il 16 ottobre è diventata realtà: l'Arma dei Carabinieri ha ufficialmente revocato ...

capitano Ultimo : "Vogliono revocarmi la scorta. La mafia non c'è più - è stato tutto un gioco" : “La mafia non c’è più, è stato un gioco”. Usa un’ironia amara il Capitano Ultimo, l’ufficiale dei carabinieri che guidò le operazioni per l’arresto di Totò Riina, per annunciare la revoca della sua scorta. In un post su Twitter, il colonnello Sergio De Caprio pubblica la notifica dell’atto di avvio del procedimento. Non è la prima volta che l’Ufficio ...

capitano Ultimo - avviato l’iter per la revoca della scorta. Lui su Twitter : “La mafia non c’è più - è stato un gioco” : Nel giorno in cui la Cedu ha chiesto all’Italia di cambiare la legge sull’ergastolo ostativo, il Capitano Ultimo ha annunciato di aver ricevuto la comunicazione che dà il via al procedimento che porterà alla revoca della sua scorta. “Nessun pericolo”, ha scritto su Twitter il colonnello Sergio De Caprio, l’ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina, “la mafia non c’è più, è stato un gioco. Tutti ...

Oggi al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping la presentazione del libro “Fermate il capitano Ultimo!” di Pino Corrias : Giovedì 12 settembre, alle ore 18:30, al Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping “C’è un sacco di gente che fa il carabiniere per avere un po’ di potere. Io l’ho fatto per la ragione opposta, restituirlo alla gente, seguendo un solo principio, quello che la legge è uguale per tutti”, questa la testimonianza del Capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Riina e che per vent’anni ha fatto tremare i palazzi del potere che sarà raccontata domani ...

Mafia : messaggio capitano Ultimo torna a fianco lapide Dalla Chiesa : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - E' tornato al suo posto il messaggio del capitano 'Ultimo' Sergio De Caprio, lasciato questa mattina, in via Isidoro Carini, a Palermo, a fianco della lapide che ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Do