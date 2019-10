Il boss contro il presidente Bruce Springsteen | Trump non ha la minima idea di

"Ti strappo la pelle" : il "boss" contro i carabinieri : "Ti strappo la pelle. Sai quanti ce n'ho io de ferri? Ce n'ho proprio tanti". Sono le minacce di Cristian Battello, il 31enne di Aprilia in carcere per aver minacciato di un carabiniere che lo ha fermato dopo che ha forzato un posto di blocco. Fonte: Giuseppe De Lorenzo/Oliveri Redazione ? Luoghi: Aprilia

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Ottobre : La grande chambre contro l’ergastolo ai boss : Strasburgo Italia-’ndrangheta in Europa: la Cedu fa vincere il boss Viola La decisione – La Corte europea per i diritti umani respinge il ricorso italiano e dà ragione al condannato per omicidi, occultamento di cadavere e sequestro di Gianni Barbacetto La sentenza-papello di Marco Travaglio Se Totò Riina avesse saputo che era così semplice cancellare l’ergastolo, nel 1992 si sarebbe risparmiato le stragi, le trattative con lo Stato, ...

Accordi Italia-Libia - a un incontro del 2017 con gli 007 italiani c’era anche il boss libico Bija : Un'inchiesta esclusiva di 'Avvenire' mostra come nella trattativa Italia-Libia aperta nel 2017 per fermate i flussi migratori verso il nostro Paese i funzionari del governo italiano abbiano trattato anche con un pericoloso criminale, che già l'Onu aveva indicato come un boss mafioso libico, e trafficante di esseri umani.Continua a leggere

Marco Minniti dimentica i propri errori e punta il dito contro Salvini : "La bossi-Fini va superata" : "Quella dei porti chiusi non era e non sarà mai una strategia, ma una drammatica propaganda che serviva a nascondere due cose: gli sbarchi nel nostro Paese non si sono mai fermati, anzi il 90% degli arrivi è direttamente gestito dagli scafisti, quindi con un trionfo della illegalità". Marco Minniti,

Caso Yara - ministero della Giustizia smentisce l'incontro fra bossetti e finto consulente : Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, non avrebbe incontrato nessun sedicente consulente. A smontare il 'giallo' è il ministero della Giustizia, con una nota. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che tale Cesare Marini, in qualità di perito informatico della Procura di Brescia, avesse avuto un colloquio con il muratore di Mapello. Il legale dell'uomo, Claudio Salvagni, ha invece ribadito: ...

Figlio di bossi denunciato a Firenze per non aver pagato contro di ristorante : Il Figlio di Umberto Bossi, Riccardo, è stato denunciato per essere andato via da un ristorante di Firenze senza pagare il conto, 66 euro per una cena per due in un locale in piazza Beccaria. La notizia che riguarda il 40enne primogenito dello storico fondatore della Lega è stata riportata da Nazione e Corriere Fiorentino.L'episodio sarebbe accaduto sabato sera scorso. Da quanto riportano i due quotidiani, Riccardo Bossi è stato rintracciato ...

Nioh 2 si mostra in nuovissimo video gameplay dedicato allo scontro con un boss : Grazie alla TGS abbiamo potuto mettere le mani su diverse informazioni relative all'attesissimo Nioh 2, ed ora (grazie ad un nuovo gameplay) possiamo vedere le meccaniche di gioco in azione.Nioh 2 è senza dubbio uno dei titoli più importanti del TGS e Koei Tecmo ha iniziato l'evento proponendo un video gameplay che mostra l'area Village of Cursed Blossoms. Terminato l'evento, è stato mostrato un nuovo video in 4K che mostra un epico scontro ...

Tim Sweeney MC? Il boss di Epic Games contro un videogiocatore in una bizzarra battaglia rap : A meno che non seguiate per niente il gaming su PC sicuramente avrete sentito parlare delle pratiche spesso criticate dell'Epic Games Store e di giocatori imbufaliti per esclusive annunciate all'ultimo minuto e in generale per l'obbligo di dover utilizzare uno store sotto molti aspetti estremamente arretrato (la mancanza di molte feature è innegabile).Al di là della vostra posizione al riguardo quest'oggi ci troviamo di fronte a una chicca ...

Salvini - un anno di tweet contro i boss. Ma i cacciatori di Messina Denaro aspettano ancora gli straordinari : L'antimafia spot dell'ormai ex ministro dell'Interno. Dopo l'inaugurazione show del commissariato di Corleone mancano gli uomini per fare una volante