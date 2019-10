I vescovi al Papa | «Sì al sacerdozio per i diaconi con famiglia»

I vescovi al Papa : “Aprire il sacerdozio anche ai preti con famiglia” : Nel documento finale del Sinodo sull’Amazzonia anche la richiesta di un ministero istituito con una «donna dirigente di comunità» e le voci a favore del diaconato femminile

Il Papa ai vescovi orientali : il Signore ci vuole seminatori miti del Vangelo dell’amore : Papa Francesco, ricevendo stamani in udienza i vescovi orientali cattolici in Europa, ha indicato le vie da percorrere per costruire “una civiltà dell’incontro”: il mondo – ha osservato – ha bisogno di “artigiani di dialogo”, di “seminatori miti del Vangelo dell’amore”: “Oggi, mentre troppe disuguaglianze e divisioni minacciano la pace, sentiamoci chiamati ad essere artigiani di dialogo, promotori di ...

Papa parla ai vescovi : non circondatevi di portaborse e ‘yes man’. “Per favore fuori - i preti arrampicatori” : "Per favore, non circondatevi di portaborse e yes men, i preti arrampicatori, per favore fuori". Cosi' Papa Francesco ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico i vescovi ordinati nell'ultimo anno, che partecipano al corso di formazione promosso dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali. "Non bramate di essere confermati da coloro che siete voi a dover confermare. Sono tante le forme ...

Vaticano - Socci e i vescovi rossi di Papa Francesco : "Alle elezioni sono una macchina di propaganda del Pci" : La Chiesa dovrebbe essere sempre la stessa, custodendo la verità rivelata (che è sempre la stessa) e guidando gli uomini all' eternità. Ma dal 2013 è diventata un' altra cosa da ciò che è stata per duemila anni. E, al seguito di Papa Bergoglio, anche i vescovi italiani sembrano essere passati dal Cu