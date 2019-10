I libri sono diventati obsoleti Ora la cultura è «on demand»

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Davide Bregola I testi non si leggono più: si guardano. Una rivoluzione più dirompente di quella di Gutenberg. Che funziona di Davide Bregola I. Il Blue Ray? Vecchio. È questa l'impressione che si ha scoprendo editori come Anima Edizioni e Macro Edizioni, che con la loro sezione video onhanno lanciato in Italia un'alternativa al libro. Anima.Tv ha precorso i tempi. Diretta da Jonathan Falcone, è lo spazio multimediale della casa editrice. Macro è arrivata in scia. Morgan Menegazzo, responsabile Macrovideo, afferma: «Oggi chi vuole comunicare in maniera efficace deve farlo con meno testo e più immagini, specie se in movimento». È risaputo che, anche con l'avvento dei social e dello smartphone, molti di quelli che leggevano, ora smanettano sulla tastiera o sui tablet. Basta guardarsi attorno, in metropolitana o sui treni, e si percepisce il cambiamento. Chi ...

