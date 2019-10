I due fermati per l' omicidio Sacchi non rispondono al Gip Pirino | Ero lì per

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) Paolo, il 21enne accusato insieme a Valerio Del Grosso dell’di Luca, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Roma, ha però reso una dichiarazione spontanea., a quanto si apprende, ha spiegato di essere andato a fare una rapina e che non voleva uccidere nessuno. Inoltre, ha spiegato di non essere stato a conoscenza che Del Grosso aveva con sé una pistola.Valerio Del Grosso “si è avvalso della facoltà di non rispondere”, ha detto l’avvocato del ragazzo, Alessandro Marcucci, dopo l’interrogatorio di convalida per l’. A denunciarlo presso le autorità giudiziarie è stata la madre: “Meglio saperlo in carcere che a spacciare”. Il 21enne è aiuto pasticcere e padre di un bambino di pochi mesi.

