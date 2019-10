Helmut Marko F1 - GP Messico 2019 : “Penalità a Verstappen? Non c’erano segnali luminosi - grande risultato” : Fa discutere l’epilogo delle qualifiche del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il time-attack ha sorriso alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, autore della seconda pole position stagionale. Una prestazione degna di lode per l’orange, capace di sfruttare la monoposto di Milton Keynes nel secondo e nel terzo settore della pista, e di guadagnarsi la p.1 Tuttavia nel time-attack ha fatto discutere ...

F1 - Helmut Marko : “Il prossimo anno il motore Honda sarà come quello di Ferrari e di Mercedes. Vincere è un dovere per la Red Bull” : Non ci sono dubbi che nel corso delle gare del Mondiale 2019 di F1 le prestazioni del motore Honda della Red Bull siano migliorate. Alcune problematiche legate all’affidabilità persistono però, dal punto di vista della potenza, i tecnici giapponesi hanno fatto un ottimo lavoro. Tuttavia, per le ambizioni della Red Bull, tutto questo non è sufficiente. L’obiettivo è il solito: Vincere ed aggiudicarsi il titolo mondiale. Un target che ...

F1 - Helmutt Marko attacca la Ferrari : “Hanno perso con la macchina più veloce. Vettel deve cambiare squadra” : Non si placa l’eco di quanto successo ieri durante il GP di Russia 2019, la discutibile strategia della Ferrari ha fatto parlare a lungo e sull’argomento è intervenuto anche Helmut Marko, punto di riferimento della Red Bull che ha supportato Sebastian Vettel. Il tedesco si trovava al comando della gara dopo una partenza a razzo dal terzo posto, Charles Leclerc ha poi chiesto che gli venisse restituito il primo posto e il muretto ha ...

Formula 1 - Helmut Marko avverte la Ferrari : “prima o poi il box si spaccherà e noi vogliamo essere lì” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dell’equilibrio tra Vettel e Leclerc in casa Ferrari, sottolineando come prima o poi si spezzerà La Ferrari ha perso a Sochi un’occasione d’oro per centrare la quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale, cedendo l’intera posta alla Mercedes a causa di un guasto al motore di Sebastian Vettel. Un guaio che ha permesso a Hamilton di sfruttare anche la VSC a proprio ...

F1 - Helmut Marko : “Sono Mercedes e Renault ad attaccare la Ferrari per la potenza del motore” : Continuano le accuse contro la Ferrari. Negli ultimi giorni è circolata la notizia di come la Red Bull abbia chiesto alcuni chiarimenti alla FIA sull’effettiva potenza del motore della Ferrari. Nello specifico la zona incriminata è una pompa ad alta pressione che crea più carburante e di una batteria capace di immagazzinare energia in meno tempo rispetto alle altre vetture. Finora la FIA non ha riscontrato nulla sulla Ferrari e le accuse ...

Formula 1 - il sorprendente retroscena firmato Helmut Marko : “vi racconto quando ho detto no a Hamilton” : Il super consulente della Red Bull ha rivelato un clamoroso retroscena che vede come protagonista Lewis Hamilton Sono passati sette anni, ma Helmut Marko continua a mangiarsi le mani per quello che sarebbe potuto succedere e invece non è accaduto. Lewis Hamilton avrebbe potuto oggi guidare per la Red Bull, se solo il super consulente austriaco avesse risposto affermativamente alla chiamata del britannico. photo4/Lapresse Nel 2012 infatti ...