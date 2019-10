Halloween | è zucca day | dalla padella all’intaglio | tutti i segreti della notte delle

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Alla vigilia diarriva loDay per scoprire iregina dell’inverno,. L’iniziativa èColdiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più’ grande del mondo che è diventato il simbolostreghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Nella Capitale domani domenica 27 ottobre dalle 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 ci sarà una lezione di intagliozucche per prepararsi adcon l’esposizione di mostruose sculture ma anche i consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in.​ Ma domenica lasarà al centroiniziative anche negli altri mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola da Vicenza nel mercato coperto in via Cordenons con il ...

