Greenpeace in piazza in 18 città invita a giocare con Mistery Food | “Non mangiamoci il

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Gli schermi televisivi pullulano di chef, mentre migliaia di persone scendono inin difesa del Pianeta.oggi hato i cittadini di 18con “” per ricordare che tra queste due realtà c’è una connessione diretta, che passa per i nostri piatti, per le nostre scelte alimentari e, soprattutto, per le scelte politiche ed economiche di istituzioni e aziende. Un set ispirato alle note competizioni culinarie televisive ha accolto i passanti, che sono statiti a indovinare gli ingredienti dei piatti esposti, giocando con unabox per scoprire gli ingredienti nascosti. Un gioco – molto serio in realtà – per svelare gli impatti ambientali che si nascondono dietro alle nostre scelte: l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, la deforestazione legata alla produzione di carne e mangimi, la drammatica riduzione ...

