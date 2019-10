Golf | European Tour 2019 | Brandon Stone in testa al Portugal Masters dopo tre giri

Golf - European Tour 2019 : Oliver Fisher in testa a metà Portugal Masters inseguito da un’orda di sudafricani. Paratore e Migliozzi passano il taglio : Dopo aver girato in 59 lo scorso anno, Oliver Fisher, ritornato sul luogo del delitto, è in testa al Portugal Masters in corso di svolgimento sul percorso Victoria del Dom Pedro Golf Course. L’inglese, questa volta, replica il 65 di ieri (dunque -6 odierno, al pari di svariati giocatori) e, pur con un bogey alla buca 18, si issa solitario in testa al torneo. Il trentunenne dell’Essex di torneo sullo European Tour ne ha vinto uno solo ...

Golf - European Tour 2019 : Louis de Jager sorprende tutti nel primo giro del Portugal Masters - un ottimo Paratore è quinto : Il sudafricano Louis de Jager ha chiuso al comando il primo giro del Portugal Masters 2019 di Golf, grazie al round più basso della sua carriera nel Tour europeo in 8 colpi sotto al par. Il risultato della prima giornata al Dom Pedro Victoria Golf Club è quello che non ti aspetti, con una fuga in solitaria di un giocatore che aveva passato solamente due tagli negli ultimi 11 tornei giocati e sta anche rischiando di perdere la carta in vista del ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani al Portugal Masters. Oliver Fisher torna sul luogo del 59 - ci sono il detentore Tom Lewis e Martin Kaymer : L’European Tour, per questa settimana, si trasferisce in Portogallo, al Dom Pedro Golf Course di Vilamoura, che fa parte del Triangolo Dorato dell’Algarve con Almancil e l’accoppiata Quinta do Lago-Vale do Lobo. Il Portugal Masters è un torneo nato nel 2007, che ha lentamente preso piede rispetto all’Open del Portogallo (che dal 2018 è sceso nel Challenge Tour). L’unico due volte vincitore è anche l’attuale ...

Golf - Open di Francia 2019 : Colsaerts torna al successo sullo European Tour dopo sette anni beffando Hansen e Coetzee : Il belga Nicolas Colsaerts torna al successo sullo European Tour dopo oltre sette anni trionfando all’Open di Francia 2019. Seppur con qualche brivido finale il bombardiere di Bruxelles ha mantenuto la testa della leaderboard chiudendo il torneo con 272 colpi totali (-12 sul par del campo) e beffando di una sola lunghezza l’arrembante danese Joachim Hansen. sullo storico campo Albatros del Le Golf National, a sud-ovest di Parigi, ...

Golf – Laporta si aggiudica il China Open : ipotecato il passaggio nell’European Tour 2020 : Con il primo titolo conquistato sul circuito il pugliese Laporta ha messo anche una seria ipoteca sul suo passaggio nell’European Tour 2020. Inoltre ha siglato la 35ª vittoria in campo internazionale dei giocatori azzurri, che hanno superato lo storico record stabilito lo scorso anno con 34 Francesco Laporta ha vinto con 274 (69 71 64 70, -14 ) colpi l’Hainan Open, torneo in combinata tra Challenge Tour e China Tour, che si è svolto al ...

Golf - European Tour 2019 : Nicolas Colsaerts in fuga dopo tre giri all’Open di Francia. 47° Paratore - 54° Gagli : A 18 buche dal termine, l’Open di Francia sembra aver trovato un padrone in maniera piuttosto chiara. Si tratta del belga Nicolas Colsaerts, che con il -4 di oggi al Le Golf National di Parigi si issa sul -13, con un buon vantaggio su tutti i suoi inseguitori. Il trentaseienne di Schaerbeek non vince un torneo sull’European Tour dal 2012, quando vinse il World Match Play Championship. A tre colpi dal leader c’è il sudafricano ...

Golf - European Tour 2019 : all’Open di Francia si rivede Colsaerts - in testa con Coetzee. Paratore e Gagli passano il taglio : A metà Open di Francia, il Golf belga riceve una bella notizia: si rivede nelle zone alte della classifica Nicolas Colsaerts, dopo un lunghissimo periodo di sostanziale buio. E’ lui, infatti, uno dei due leader del torneo che si sta giocando al Le Golf National di Parigi, teatro lo scorso anno della Ryder Cup trionfale per l’Europa. L’altro uomo in testa è il sudafricano George Coetzee. Entrambi si trovano a -9, dopo il -5 ...

Golf : sette italiani passano al secondo round di qualificazione per l’European Tour 2020 : Sono sette gli italiani che proseguono la loro corsa verso la carta che consente di giocare sull’European Tour 2020. Nei tornei di qualificazione in corso di svolgimento per una buona fetta d’Europa, infatti, passano alla seconda fase, che si terrà in Spagna attraverso quattro eventi, i seguenti nostri portacolori: Andrea Saracino, Jacopo Vecchi Fossa, Stefano Mazzoli, Alessandro Grammatica, Aron Zemmer, Carlo Casalegno e Stefano ...

Golf femminile : Lucrezia Colombotto Rosso conquista la carta per il Ladies European Tour 2020 : Arriva una bella notizia per quel che concerne il Golf al femminile. Lucrezia Colombotto Rosso, che aveva già conquistato l’accesso allo US Open, secondo Major del calendario, conquista la carta per giocare sul Ladies European Tour nel 2020. 23 anni, di Torino, Colombotto Rosso è riuscita nell’intento classificandosi terza nella money list del circuito LET Access, che assegna la carta per giocare sul meglio dei percorsi europei alle ...

Golf - European Tour 2019 : Rahm allunga in solitaria allo Spanish Open - Bertasio e Molinari diciottesimi : La terza giornata dello Spanish Open 2019 di Golf ha visto l’idolo di casa Jon Rahm allungare prepotentemente in testa alla classifica e proiettarsi verso il secondo successo consecutivo di questo torneo. Il numero 5 del mondo spagnolo è infatti anche il campione in carica sul campo par 71 del Club de Campo Villa de Madrid e si presenterà domani al via con grandi possibilità di diventare il secondo iberico della storia a vincere per due ...

Golf - European Tour 2019 : Open di Spagna dominato dagli iberici dopo due giri - nono Nino Bertasio : dopo due giri del Mutuactivos Open de España, sono gli spagnoli a dominare nell’appuntamento dell’European Tour che precede l’Open d’Italia. E’ tutto un brillare di padroni di casa in quel di Madrid, dove in testa assieme ci sono Rafa Cabrera Bello e Adri Arnaus, due che vengono da generazioni diverse del Golf iberico, vista la loro età (35 anni uno, 24 l’altro), e rispettivamente a caccia del quarto e primo ...

Golf - European Tour 2019 : Johannessen sorprende tutti all’Open di Spagna - Pavan è terzo e finalmente si rivede Manassero : Si è aperto oggi a Madrid l’Open di Spagna 2019, ultimo torneo dell’European Tour di Golf prima dell’attesissimo Open d’Italia che si giocherà a Roma la prossima settimana. Sul percorso denominato Recorrido Negro (par 71) il ventiquattrenne norvegese Kristian Krogh Johannessen ha chiuso a sorpresa al comando la prima giornata, dopo un giro in 63 colpi, arrivato nonostante un bogey alla complicata 17. L’highlights ...