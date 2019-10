Golf – Alps Tour Grand Final | vittoria azzurra! Federico Maccario si aggiudica il torneo

Golf – Alps Tour Grand Final : De Moral e Portillo raggiungolo Lipparelli in vetta : Alps Tour Grand Final : nel Grand Final Lipparelli raggiunto in vetta da due spagnoli Terzetto al vertice con 137 (-7) colpi nell’ Alps Tour Grand Final dove Edoardo Raffaele Lipparelli (67 70) è stato raggiunto dagli spagnoli Jordi Garcia Del Moral (71 66) e Angel Hidalgo Portillo (69 68). I primi due giri del torneo si sono svolti al Golf Nazionale (par 72) di Sutri, mentre i due conclusivi si disputeranno al Terre dei Consoli GC di ...

Golf – Alps Tour Grand Final : si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour : All’Alps Tour Grand Final si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour L’Alps Tour giunge al traguardo con l’Alps Tour Grand Final (23-26 ottobre) in programma sui due percorsi laziali del Golf Nazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto turno) dove saranno in gara 41 dei primi cinquanta classificati nell’ordine di merito ammessi di diritto. Al termine della gara ...