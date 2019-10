Goleada in Premier League | il Leicester eguaglia il record di Red Devils e Spurs

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) Notte magica per ilto ildidellaa spese del Southampton.– Il, vincendo ben 9-0 sul campo del Southamptonildi gol nella stessa partita, senza subirne, in. Foxsport riporta: “La squadra di Brendan Rodgers dilaga al St.Mary’s rifilando al Southampton la sua peggior sconfitta della storia in. Triplette di Ayoze-Perez e Jamie Vardy. Ilvola così altissimo: con 20 punti le Foxes sono momentaneamente al 2° posto del campionato inglese. Continua a volare altissimo ilCity di Brendan Rodgers. E nell’anticipo della decima giornata dilo fa con una vittoria da. Le Foxes infatti passano in casa del Southampton con un clamoroso e pirotecnico 9 a 0. Una partita decisa in qualche modo dall’espulsione dal 12’ ...

Eurosport_IT : LEICESTER ESAGERATO! Le Foxes vincono 9-0 a Southampton: nessuno aveva fatto meglio in trasferta nella storia dell… - DanyForsy96 : RT @Eurosport_IT: LEICESTER ESAGERATO! Le Foxes vincono 9-0 a Southampton: nessuno aveva fatto meglio in trasferta nella storia della Prem… - PlataformaMedi1 : RT @PlataformaMedi1: Leicester iguala maior goleada de sempre da Premier League -