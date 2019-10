Glioblastoma | “La terapia mirata migliora la sopravvivenza”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Per circa 1000 pazienti colpiti ogni anno in Italia darecidivato cambiano radicalmente le possibilità di cura. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inserito una, regorafenib, nell’elenco dei farmaci erogabili con procedura anticipata, cioè a carico del Servizio Sanitario Nazionale nei casi in cui non vi sia un’alternativa terapeutica valida (legge 648/1996). La decisione dell’ente regolatorio deriva dai risultati di uno studio tutto italiano di fase II (REGOMA), pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet Oncology. Una svolta in una neoplasia molto difficile da trattare, evidenziata al XXI Congresso Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) in corso a Roma. “Negli ultimi quindici anni a livello europeo non si sono registrati nuovi farmaci efficaci per il trattamento delrecidivato, con risultati negativi di ...

