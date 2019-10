Genoa-Brescia in diretta streaming | come guardarla sul web Tutti i link e la guida

Genoa-Brescia streaming - dove guardare la diretta su DAZN : Genoa-Brescia – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Genoa-Brescia l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart ...

Genoa-Brescia in tv oggi - orario d’inizio e su che canale vederla. Probabili formazioni : La Serie A di calcio oggi, sabato 26 ottobre, proseguirà nel proporci gli incontri validi per la nona giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano offrirà, alle ore 20.45, il match tra Genoa e Brescia, con i liguri, a quota 5, che vedranno l’esordio sulla panchina di Thiago Motta, dopo l’esonero di Andreazzoli, mentre i lombardi sono a quota 7 pur con una gara in meno. Di seguito il calendario completo, il programma ...

Probabili formazioni Genoa-Brescia : tridente per Thiago Motta - Corini punta su Balotelli : Probabili formazioni Genoa-Brescia – Delicato scontro salvezza quello che andrà in scena sabato sera al “Ferraris”. Il Genoa di Thiago Motta affronterà il Brescia di Corini. Cambio in panchina per il Grifone. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista rossoblu Thiago Motta. Il neo-allenatore predilige un calcio offensivo, tant’è che dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pandev, Kouamé e Pinamonti. Il ...

Thiago Motta verso il Brescia pensa a un Genoa col tridente Pandev - Pinamonti e Kouamé : Vincere per non perdere un treno importante, quello della salvezza. Thiago Motta non sembra avere molta scelta nel giorno in cui debutta ufficialmente al Genoa. Il tecnico brasiliano per rimediare al filotto di sconfitte consecutive del suo predecessore Andreazzoli è costretto a non fallire lo scontro salvezza contro il Brescia. Una partita delicatissima per il futuro del Grifone, con la contestazione della tifoseria nei confronti della ...

Genoa : Andreazzoli confermato - in calendario Parma e Brescia per uscire dalla crisi : Il Genoa non cambia allenatore, per ora. Il presidente Preziosi ieri dopo aver vagliato le alternative ha deciso di continuare con Andreazzoli che quindi resta in sella dopo essere stato vicino all’esonero. È successo tutto nella giornata di ieri con la prima scelta Pioli che si è accasata al Milan e un incontro tra il patron rossoblu e Guidolin. L’ex Udinese però non ha convinto e così dopo un lungo faccia a faccia tra la proprietà e il tecnico ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

