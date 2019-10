Francesco Arca piange a Verissimo | “Questo è un colpo basso!”

VERISSIMO/ Ospiti 26 ottobre : da Heather Parisi a Francesco Arca : VERISSIMO, anticipazioni e Ospiti 26 ottobre: Heather Parisi, Francesco Arca, Riki, Virginia Raffaele, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Francesco Totti sbarca in un reality come concorrente : le anticipazioni : Francesco Totti concorrente di Celebrity Hunted: la news Il settimanale Chi ha da poco lanciato un’indiscrezione sui social inerente al futuro televisivo di Francesco Totti che ha già acceso gli animi dei suoi tantissimi fan, e non solo. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal popolare settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Francesco Totti abbia da poco firmato un contratto con Amazon per ...

Laura Chiatti a Venezia senza Marco Bocci : il commento di Francesco Arca : Laura Chiatti e Francesco Arca: in che rapporti sono rimasti Laura Chiatti è sbArcata al Festival del Cinema di Venezia 2019. L’attrice umbra ha sfilato sul red carpet da sola, senza il marito Marco Bocci, impegnato col lavoro. Per l’occasione l’interprete – ospite della quinta edizione del Filming Italy Best Movie – ha indossato un […] L'articolo Laura Chiatti a Venezia senza Marco Bocci: il commento di ...

Francesco Arca e Laura Chiatti serata di risate al parco giochi : Una serata in allegria per Laura Chiatti e Francesco Arca al parco giochi. I due attori in passato hanno avuto una relazione, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Messa da parte qualche litigata tra Laura e Francesco è rimasto un sentimento di sincera amicizia che li porta spesso a stare insieme con i rispettivi compagni e figli. Sono loro stessi a mostrare serate e giornate insieme, tra divertimento e risate, il settimanale “Chi” li ha ...

Francesco Arca e Laura Chiatti serata di risate al parco giochi : Una serata in allegria per Laura Chiatti e Francesco Arca al parco giochi. I due attori in passato hanno avuto una relazione, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Messa da parte qualche litigata tra Laura e Francesco è rimasto un sentimento di sincera amicizia che li porta spesso a stare insieme con i rispettivi compagni e figli. Sono loro stessi a mostrare serate e giornate insieme, tra divertimento e risate, il settimanale “Chi” li ha ...

Laura Chiatti e Francesco Arca sguardi complici e tante risate : Laura Chiatti e Francesco Arca sembrano esser molto complici al parco insieme. I due, che in passato hanno avuto una relazione, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Messa da parte qualche litigata tra Laura e Francesco è rimasto un sentimento di sincera amicizia che li porta spesso a stare insieme con i rispettivi compagni e figli. Sono loro stessi a mostrare serate e giornate insieme, tra divertimento e risate, il settimanale “Chi” li ha ...

Laura Chiatti - c’è (fin troppo) feeling con Francesco Arca. Ritorno di fiamma? I due beccati così : Se non sapessimo che tra Laura Chiatti e Francesco Arca ormai non c’è più nulla, guardando le foto comparse sul numero di Chi del 28 agosto 2019, potremmo benissimo pensare il contrario. Francesco Arca e l’attrice Laura Chiatti si abbracciano, si baciano, si scambiano sguardi complici e la loro unione fa pensare che ci possa essere un Ritorno di fiamma. È così? No. I due attori sono grandi amici e di recente hanno passato una serata insieme. ...

Risate e abbracci tra Francesco Arca e Laura Chiatti - ma Marco Bocci li tiene a vista : sono amici : Sulle pagine di "Chi", il settimanale di gossip in edicola da mercoledì 28 agosto, spunta il pettegolezzo condito da succose foto tra Laura Chiatti e Francesco Arca. I due attori, grandi amici, hanno trascorso una serata insieme ai rispettivi partner Marco Bocci e Irene Capuano con i bambini (proprio con Irene c'è grande stima). Tra loro non c'è nulla, appunto, se non una grande amicizia. Il settimanale però pone l'attenzione circa il fatto che ...