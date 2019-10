Fiorentina | Montella in conferenza non si sbottona sulla formazione | elogi alla nuova

Corini ferma Montella - Brescia Fiorentina senza reti : Piccolo stop per la Fiorentina. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di Montellla non va oltre un pareggio a reti inviolate contro il Brescia

Fiorentina-Udinese - le dichiarazioni : Ribery esalta i tifosi - l’analisi di Montella e Tudor : “Io fenomeno? Il vero fenomeno e’ il nostro pubblico: tutto questo calore mi fa bene, e’ il motivo per il quale amo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Franck Ribery dopo il successo della Fiorentina contro l’Udinese, grande prestazione per l’ex Bayern Monaco. “Abbiamo vinto una partita difficile – dice il 36enne attaccante francese, a Dazn – Che eta’ mi sento? L’importante ...

La Fiorentina ci ha preso gusto : 1-0 all'Udinese e 3 vittorie di fila. Milenkovic fa volare Montella : La Fiorentina ci ha preso gusto e torna a marciare spedita. La squadra di Montella supera al Franchi l'Udinese per 1-0 con rete del difensore serbo Milenkovic al 72' con un preciso colpo di testa su angolo di Pulgar. A secco il tandem d'attacco dei viola Ribery-Chiesa. Gara con poche emozioni, annul

Fiorentina-Udinese - la conferenza stampa di Montella : “vogliamo che Ribery diventi il miglior giocatore dell’anno” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani al Franchi La vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan è ormai alle spalle, la Fiorentina si prepara adesso ad affrontare al Franchi l’Udinese nella settima giornata di Serie A. Spada/LaPresse Una partita da non sottovalutare per i viola, a caccia del terzo successo consecutivo che li rilancerebbe in ...

Fiorentina-Udinese - Montella : “Sarà una gara difficile. Ribery? Non me l’aspettavo” : Quella contro l’Udinese “è una partita che non le nasconde per niente le insidie perché ci sono, sono visibili. Loro sono una squadra molto fisica, che sa difendersi, pericolosa in contropiede, in velocità, che contrattacca con cinque, anche sei calciatori. Quindi è una partita in cui ci vorrà calma, pazienza, testa, oltre che determinazione e velocità con la palla. Mi aspetto una gara difficile”. Lo ha detto il tecnico ...

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese : conferme per Montella - torna De Paul : Probabili formazioni Fiorentina-Udinese – Si gioca al Franchi di Firenze la gara delle 12,30 della domenica di Serie A. Viola in netta ripresa. Le ultime due vittorie hanno ridato entusiasmo e fiducia. Montella riparte dallo stesso undici che ha battuto il Milan. Qualche cambio per Tudor, che torna a disporre di De Paul dopo la squalifica rimediata nella partita contro l’Inter. I friulani arrivano dalla vittoria di misura ...

Fiorentina - Montella : “Grande soddisfazione - Ribery strepitoso. Inseriremo un centravanti” : La Fiorentina sbanca San Siro e vince la seconda gara consecutiva. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico viola Montella. “Partita perfetta no perché abbiamo concesso qualcosina sullo 0-3, però è una grande soddisfazione. Ripeto, non c’è spirito di rivalsa contro il Milan e nessun sassolino dalla scarpa da togliere, anche perché quella era un’altra società. Standing ovation a Ribery me ...

Fiorentina - Montella torna a San Siro : “Prima da ex - ma non c’è rivalsa. Sulla formazione…” : “Milan in crisi? Io non mi fido perché la squadra rossonera ha spessore ed esperienza internazionale e il suo allenatore sta facendo un buon lavoro. Ci aspetta una partita difficile anche se molto stimolante”. Sono le parole, nella conferenza stampa della vigilia, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. I viola, domani sera, sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan. “E’ la mia prima da ex a ...

Milan - il ko contro il Torino non fa traballare Giampaolo : la società gli conferma la fiducia. E domenica arriva la Fiorentina dell’ex Montella : Lo aveva detto anche Paolo Maldini prima del fischio d’inizio del match contro il Torino e la doppietta di Belotti che ha sancito la sconfitta del Milan non sembra aver cambiato l’idea della dirigenza rossonera: Marco Giampaolo resta l’allenatore. La panchina dell’ex tecnico della Sampdoria non traballa, nonostante dopo 5 giornate di Serie A i punti raccolti siano appena 6, frutto di due vittorie e 3 sconfitte. Compresa ...

Fiorentina - Montella si scrolla di dosso le critiche : “vittoria che ci voleva. Ribery? Bello vedere che non vuole uscire” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato della vittoria sulla Sampdoria, la prima in questo campionato Una vittoria scaccia-crisi, che mancava ormai da tanto, troppo tempo. La Fiorentina torna a sorridere battendo 2-1 la Sampdoria al Franchi, abbandonando l’ultimo posto in classifica e regalando sorrisi ai propri tifosi. Jennifer Lorenzini Soddisfatto nel post gara Vincenzo Montella, finalmente libero di godersi i tre punti: ...

Fiorentina-Sampdoria - voci agli allenatori : Montella soddisfatto - Di Francesco amareggiato : “Abbiamo fatto una buona partita ottenendo una vittoria meritata. Potevamo chiuderla prima ma va bene così per stasera. Normale che quando non vinci da sei mesi subentri un po’ di timore, però la prestazione c’è stata, ed abbiamo legittimato il risultato con tante occasioni da rete non sfruttate”. Sono le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della sfida vinta dai viola contro la ...

Fiorentina-Sampdoria - i pronostici di PlanetWin365 : due panchine in bilico - Montella parte strafavorito : Alla quinta giornata di campionato scottano già due panchine, quelle di Fiorentina e Sampdoria, ovvero le ultime due nella classifica attuale. Montella e Di Francesco sono chiamati a risalire da una spirale che si traduce, dati alla mano, in 8 gol fatti e 17 subìti in tutto, per entrambe le squadre (solo il Napoli, attualmente terzo in classifica, ne ha fatti 13). Per questo, mercoledì sera, viola e blucerchiati si giocano il tutto per ...

Fiorentina - Montella ai giornalisti : “Se mi sento in discussione? Da voi sì - dalla società no…” : “Se mi sento messo in discussione? Da voi sì, dalla società no“. Risponde così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, domani sera all’Artemio Franchi. “L’anno scorso – ha detto in conferenza stampa – era un percorso, questo è un altro. In queste quattro partite potevamo fare qualche punto, siamo stati in piedi totalmente in tutte le sfide, ...