Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Mi arrendo. Se proprio mi tirate per la giacca e, nonostante un percorso editoriale e giornalistico che dura ormai da sei anni, a ogni evento-incontro mi rifate la stessa domanda, allora faccio uno sforzo e cerco di darvi una risposta coerente con quanto, anche su queste colonne, tento di far passare in termini di consapevolezza finanziaria. “Ho pochi euro di risparmi, come e dove posso investirli?”:la legittima e per certi aspetti gratificante domanda che mi viene posta sistematicamente. Premesso che tutti quelli che si e mi pongono il quesito hanno “solo pochi euro di risparmio”, locuzione che conferma ironicamente l’italica paura del fisco (manco fossi un agente della guardia di), il risparmiatore italiano, non ancora un investitore, è ancora legato a un modello di comportamento datato e superato. Allora ricapitoliamo. Negli ultimi dieci anni il mondo dellasi ...

ilfattoblog : Finanza, le certezze sono diventate rischi enormi. Ecco tre regole d’oro per evitare brutte sorprese - finanza_online : Tutto pronto per il #BtpItalia. Il collocamento della quindicesima emissione del titolo di stato indicizzato all’in… - finanza_online : RT @lorenapossieri: BTP Italia tornerà a far breccia tra le famiglie? Emissione al via tra tante certezze e qualche incognita - FinanzaOnli… -