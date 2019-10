Figli e nomi stravaganti | quando le star esagerano con la fantasia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il nome proprio, qualsiasi esso sia, determina la persona e la rende unica. Ma per lequesto non basta e spesso battezzano coned eccessivamente fantasiosi i loro eredi. La pioniera in questo è stata la cantante Madonna, che ha chiamato la sua primogenita Lourdes Maria. Dopo di lei, la lista è molto lunga, come riporta un articolo su Vanity Fair. In Italia sicuramente merita di essere ricordato il caso della famiglia Totti, che per la sua secondogenita ha optato per il nome Chanel, come la nota casa di moda. Ilary Blasi lo ha scelto perché aveva un suono "delicato". Elisabetta Canalis ha, invece, chiamato suaa Skyler Eva, un nome molto comune negli Stati Uniti, considerato "strano" in Italia.Ma è oltreoceano che i genitori vip si scatenano maggiormente. Nicolas Cage, appassionato di fumetti, ha chiamato suoo come Superman, Kal-El. Oppure il collega ...

stefaniaauci : @teresaciabatti racconta di bambine cattive, di madri spietate, di nomi cambiati e di figli sacrificabili sull'alta… - mirajanesoul_ : prima ero in macchina con mia madre e stavamo parlando di bambini e gli faccio 'io non chiamerò i miei figli con no… - VotingRed1 : RT @VanityFairIt: Qualcuno ha mixato il colore preferito e una data importante (Blue Ivy), qualcun altro ha ipensato alla dolcezza di un fr… -