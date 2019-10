Festa di Roma | chiude “Tornare” con i ricordi della Mezzogiorno

Festa di Roma - vince “Santa Subito” di Alessandro Piva : Il film documentario "Santa Subito" del regista Alessandro Piva è il vincitore del Premio del pubblico BNL della Festa del Cinema di Roma. Il film, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione Con il Sud, ha ricevuto 12 minuti di applausi e la standing ovation alla proiezione ufficiale. "Questo Premio di cui sono felicissimo, dopo la standing ovation e la commozione alla proiezione ufficiale, lo leggo come un segnale di grande maturità da ...

Festa di Roma - l’omaggio a Cecchi Gori. Verdone : se lo meritava : Red carpet per Vittorio Cecchi Gori, Carlo Verdone e Valeria Marini alla Festa del cinema di Roma, dove è stato presentato tra gli Eventi Speciali "Cecchi Gori - Una famiglia italiana" di Simone Isola e Marco Spagnoli, il documentario sul famoso produttore costruito su materiali inediti, testimonianze esclusive, documentazioni fotografiche, oggetti personali, appunti preparatori e di lavorazione, copioni di progetti cinematografici mai ...

Il look di Rosaria Cannavò - senza gonna sul red carpet - sconvolge la Festa del Cinema di Roma : Rosaria Cannavò, la showgirl balzata agli onori della cronaca per il fidanzamento con Antonio Cassano, si fa notare alla Festa del Cinema di Roma. Se per caso qualcuno l’avesse dimenticata, Rosaria con questo abito a cui mancano diversi centimetri di stoffa, ricorda al mondo che lei c’è. Ed è , nonostante il vestito, in splendida forma.

Share il film HBO dalla Festa del cinema di Roma a Sky Cinema Due : Share film HBO su Sky Cinema Due a novembre presentato a Roma Presentato alla Festa del Cinema di Roma arriva su Sky Cinema due il 6 novembre Share il film HBO già acclamato quest’anno al Sundance film Festival e al Festival di Cannes. Diretto da Pippa Bianco, che ha girato il corto, premiato a Cannes, su cui è basato il film, vede come protagonista la giovane attrice Rhianne Barreto, al suo primo lungometraggio. Share la trama Al centro della ...

Festa del Cinema di Roma red carpet “Pavarotti” il film di Ron Howard : Festa del Cinema di Roma: Ron Howard racconta il mito della musica italiana Luciano Pavarotti Il secondo red carpet della Festa del Cinema di Roma vede protagonista il film documentario di Ron Howard ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Eliana Michelazzo sul red carpet della Festa del Cinema di Roma : "Voglio diventare produttrice" : L'ex agente di Pamela Prati, coinvolta nello scandalo Mark Caltagirone, fra gli ospiti della kermesse nella serata di...

I Negramaro alla Festa del cinema di Roma (con Vanity Fair)

Monica Setta conquista il red carpet alla Festa del Cinema di Roma : Uno Mattina in Famiglia: Monica Setta tra ascolti record e Festa del Cinema di Roma La vediamo più elegante che mai in questa foto di Federica Pierpaoli Monica Setta, immortalata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in quel dell’Auditorium del Parco della Musica. E Tgcom24 l’ha incoronata a tutti gli effetti “regina dell’eleganza”, come si legge in un articolo firmato dalla giornalista Francesca Caetani ...

I Negramaro alla Festa del Cinema di Roma (con Vanity Fair)

