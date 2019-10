F1 | risultato FP3 GP Messico 2019 | Leclerc e Vettel volano davanti a tutti ma le Mercedes

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

MotoGP - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Moto3 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Ogura padrone di casa sul bagnato - Migno continua a sorprendere : La pioggia ha accolto team e piloti al risveglio a Motegi, bagnando il tracciato per la terza sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 e rendendo di fatto definitiva la classifica delineatasi ieri per il passaggio del turno alla Q2. Questa mattina il più rapido di tutti in condizioni proibitive è stato il padrone di casa Ai Ogura (Team Asia) che ha regalato più di qualche gioia al sempre caloroso pubblico nipponico anche in giornate più ...

Moto2 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Dixon padrone del bagnato - brilla lo Sky Racing Team con Marini e Bulega : Le previsioni annunciavano pioggia per questo sabato mattina a Motegi, e l’acqua è effettivamente arrivata impedendo qualsiasi miglioramento di classifica nelle FP3 e congelando dunque gli accessi per le qualifiche a quanto visto ieri. L’ultima sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 di Moto2 è terminata con il miglior tempo del britannico Jake Dixon (Gaviota Angel Nieto Team), maestro di queste condizioni e capace di ...

Moto2 - risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Nicolò Bulega il più veloce - sessione su pista asciutta : Nicolò Bulega conquista il miglior tempo delle prove libere 3 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram è andata in scena una sessione con forte ritardo causato dalla pioggia battente nella mattina thailandese. Le condizioni della pista, infatti, hanno costretto i team a dover attendere e questo turno è stato accorciato a 30′ proprio per facilitare il rispetto del programma ...

MotoGP - risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso la spunta nel finale rischiando con le slick - Marquez impressiona sul bagnato : Dopo una lunghissima attesa dovuta alle difficili condizioni della pista specialmente in curva-1, si è disputata regolarmente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Un turno molto strano valevole solo per la raccolta dati in ottica gara nel caso in cui dovessero ripresentarsi delle condizioni ibride di umido/asciutto anche domani sulla pista di Buriram. Andrea ...

Moto3 - risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Ogura il più veloce sul bagnato - Migno il migliore del combinato : E’ stato il giapponese Ai Ogura in sella alla Honda del Team Asia il migliore delle prove libere 3 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Una sessione fortemente ritardata (più di un’ora) per la pioggia caduta a Buriram che ha reso impossibile girare lungamente e che poi ha costretto l’organizzazione a ridurre il turno a 30′, essendo di fatto congelata la qualificazione alla Q1 e alla Q2, ...

F1 - GP Russia 2019 : risultato FP3. Ferrari devastante - Leclerc precede Vettel! : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2019 si è conclusa con uno strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti nell’ultima vera e propria simulazione di qualifica su pista asciutta. Il monegasco ha dettato il passo per tutto il turno mattutino a testimonianza del suo stato di forma stellare e dei progressi tecnici di una Ferrari estremamente efficace sull’anteriore nelle numerose curve a 90° che caratterizzano il ...

F1 - risultato FP3 GP Singapore 2019 : strepitoso Charles Leclerc davanti a tutti! Hamilton insegue ma è grande Ferrari : Uno straripante Charles Leclerc ha chiuso in grande stile la terza sessione di prove libere del GP di Singapore 2019 di F1, l’ultima prima delle qualifiche che scatteranno alle 3 in uno scenario notturno unico nel suo genere, illuminato dalle luci artificiali. Sul tracciato di Marina Bay la Ferrari del monegasco ha stampato un pauroso 1:38.192 che ridà tanta fiducia alla Ferrari in vista del pomeriggio, tenendosi dietro anche Lewis ...

F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica FP3. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton precede Vettel : Si è appena conclusa la FP3 del GP di Singapore, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:38.192 andando a precedere di 207 millesimi il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Terza piazza per il tedesco Sebastian Vettel, che batte di un soffio il finlandese Valtteri Bottas. risultato E classifica FP3 GP DI Singapore 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:38.192 2) Lewis Hamilton ...

Moto2 - risultato FP3 GP Aragon 2019 : Fernandez non si ferma più. Marini resta secondo nel combinato : Augusto Fernandez sta diventando una solidissima realtà in questa stagione della Moto2. Le terze prove libere del GP di Aragon 2019 si sono svolte su un tracciato in condizioni perfette, rinfrescato dalla forte pioggia caduta nella notte in Spagna che ha abbassato le temperature permettendo di girare molto forte sull’asfalto asciugato dalla Moto3 e dalla MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo in 1:52.365 proponendosi ancora una ...

Moto3 - risultato FP3 GP Aragon 2019 : Lopez il migliore su pista umida - Migno svetta nella classifica combinata : E’ andata in archivio la terza sessione di prove libere della Moto3 del GP d’Aragon, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato spagnolo, caratterizzato da condizioni di umido, è stato lo spagnolo Alonso Lopez il migliore con il crono di 2’09″757 in sella alla Honda dell’Estrella Galicia 0,0. Alle sue spalle troviamo l’italiano Tony Arbolino sulla Honda del VNE Snipers a 0″132 e la ...