F1 | qualifiche GP Messico 2019 | Ferrari favorita ma Verstappen è pronto a rovinare la

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il venerdì di prove libere del GP deldi Formula 1 si è chiuso ancora una volta con un sorriso per la. La scuderia di Maranello, dalla pausa estiva in avanti, è stata quasi sempre la vettura da battere sul giro secco e anche su un circuito certamente più adatto alle caratteristiche della SF90 come l’Autodromo Hermanos Rodriguez è sembrata fin da subito decisamente in palla. Il miglior tempo di giornata è stato portato a casa dal tedesco Sebastian Vettel, che ha portato il limite sull 1:16.607 rifilando un decimo alla Red Bull di Maxe quattro decimi al compagno Charles Leclerc, mentre le Mercedes sono apparse molto più in difficoltà su un tracciato che recentemente ha portato veramnente poca fortuna alla scuderia di Brackley in termini di risultati. In vista del time attack di questa sera quindi le Rosse dovrebbero partire con un piccolo vantaggio ...

autosprintLIVE : RT @autosprint: Ricordiamo gli orari italiani di oggi per la #F1 in Messico: ore 17 = prove libere 3 ore 20 = qualifiche #MexicoGP - autosprint : Ricordiamo gli orari italiani di oggi per la #F1 in Messico: ore 17 = prove libere 3 ore 20 = qualifiche #MexicoGP - _autoblog : Formula 1 GP Messico 2019: diretta streaming qualifiche LIVE -