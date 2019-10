F1 | GP Messico 2019 | la nuova griglia di partenza dopo la penalità a Verstappen Leclerc

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen penalizzato! CHARLES LECLERC IN POLE POSITION - prima fila tutta Ferrari : Max Verstappen è stato penalizzato perché non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla durante le qualifiche del GP del Messico 2019. Inizialmente la FIA aveva deciso di non investigare, poi lo stesso olandese ha confessato il suo errore durante la conferenza stampa ed è stato così convocato dai commissari: dopo una lunga audienza si è deciso per una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di ...

F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen indagato e convocato dai commissari! Pole position a rischio - la Ferrari spera : Max Verstappen è stato ufficialmente convocato dai commissari di gara del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Verstappen ha conquistato la Pole position dominando le qualifiche andate in scena nella prima serata italiana ma l’alfiere della Red Bull rischia una penalizzazione perché non ha rispettato le bandiere gialle sventolate all’ultima curva in ...

Helmut Marko F1 - GP Messico 2019 : “Penalità a Verstappen? Non c’erano segnali luminosi - grande risultato” : Fa discutere l’epilogo delle qualifiche del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il time-attack ha sorriso alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, autore della seconda pole position stagionale. Una prestazione degna di lode per l’orange, capace di sfruttare la monoposto di Milton Keynes nel secondo e nel terzo settore della pista, e di guadagnarsi la p.1 Tuttavia nel time-attack ha fatto discutere ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi delle qualifiche. Verstappen in pole col ‘giallo’ - Leclerc e Vettel davanti ad Hamilton - Bottas a muro! : Sono andate in archivio le qualifiche del GP del Messico, diciottesima tappa del Mondiale 2019 di F1, e Max Verstappen ha centrato la seconda pole position stagionale, bissando quanto fatto in Ungheria. Per la Red Bull si tratta della p.1 n.62. L’olandese, dunque, conferma il suo grande feeling con questo tracciato (riferendoci ai due successi nelle ultime due edizioni della corsa messicana), sfruttando il secondo e il terzo settore della ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2019 : “Ero lento - devo sperare nella pioggia in gara” : Non è stata una qualifica da ricordare per Lewis Hamilton nel GP del Messico 2019 di F1. Sul circuito ‘Hermanos Rodriguez’ il campione del mondo in carica non è andato oltre la quarta posizione, staccato di ben mezzo secondo dall’olandese Max Verstappen, la cui pole-position è sub-judice. Il pilota della Mercedes ha allargato le braccia nella pit-lane: “Non potevo fare la pole anche senza l’incidente di Bottas, gli ...

Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Domani sarà fondamentale il via. Possiamo sfruttare la potenza in rettilineo” : Charles Leclerc è secondo al termine delle qualifiche del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il monegasco della Ferrari si è dovuto accontentare del secondo tempo, alle spalle dell’olandese della Red Bull Max Vestappen, autore della seconda pole position consecutiva su questo tracciato (ricordando quanto avvenuto l’anno passato). Una p.1 su cui, però, potrebbe esserci l’intervento ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Messico 2019 : Max Verstappen in pole position col giallo davanti a Leclerc e Vettel - 4° Hamilton : Max Verstappen conferma il suo straordinario rapporto con la pista di Città del Messico firmando una fantastica pole position e migliorando il record assoluto del tracciato per un solo millesimo facendo meglio del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’olandese della Red Bull, già vincitore in Messico delle ultime due edizioni, si è imposto in qualifica con uno stratosferico 1’14″758 precedendo le Ferrari ed ...

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho commesso un errore - volevo essere più avanti. Fiducioso per la gara” : Sebastian Vettel ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena nella Capitale sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il tedesco si è dovuto accontentare della seconda fila alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc ma il pilota della Ferrari ha tutte le carte in regola per lottare per la vittoria nella gara di domani. Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato la ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “Prestazione incredibile. L’auto è ottima - indipendentemente dal via avremo le nostre chance” : Seconda pole position della stagione per Max Verstappen nel GP del Messico 2019 di F1. L’olandese continua la tradizione positivissima con l’Autodromo Hermanos Rodriguez che lo ha visto trionfare negli ultimi due anni e partirà domani davanti a tutti. Un giro perfetto in 1:14.758 ha classificato l’olandese davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, le favoritissime della vigilia. “Giornata ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica qualifiche. Verstappen in pole position davanti a Leclerc e Vettel : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha stampato un giro spaziale e domani scatterà davanti a tutti sul tracciato in cui ha già vinto due gare. Alle sue spalle partirà Charles Leclerc con la Ferrari, ad aprire la seconda fila sarà l’altra Rossa di Sebastian Vettel accanto a Lewis Hamilton con la Mercedes. Di seguito la Griglia di partenza del GP del ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP del Messico 2019 hanno definito la Griglia di partenza della gara che andrà in scena domani sera sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Grande spettacolo a Città del Messico con la preannunciata battagliata tra Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen che si sono contesi la pole position. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1, con ...

F1 - GP Messico 2019 : programma della gara - orario - tv e streaming (domenica 27 ottobre) : Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche di oggi, è già tempo di pensare alla gara di domani. Alle ore 20.10 italiane, infatti, sarà di scena il Gran Premio del Messico, 18esimo appuntamento del campionato, quartultimo in ordine di tempo, che sarà la 19esima edizione della gara centroamericana. La Ferrari sarà in grado di spezzare il tabù vittoria sul tracciato Hermanos Rodriguez? L’ultimo a vincere fu Alain Prost nel 1990 e da ...