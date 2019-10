F1 | GP Messico 2019 | Ferrari | questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del

F1 - qualifiche GP Messico 2019 : Ferrari favorita ma Verstappen è pronto a rovinare la festa : Il venerdì di prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1 si è chiuso ancora una volta con un sorriso per la Ferrari. La scuderia di Maranello, dalla pausa estiva in avanti, è stata quasi sempre la vettura da battere sul giro secco e anche su un circuito certamente più adatto alle caratteristiche della SF90 come l’Autodromo Hermanos Rodriguez è sembrata fin da subito decisamente in palla. Il miglior tempo di giornata è stato portato ...

Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 Città del Messico: gli orari tv, come seguire le due sessioni oggi, 26 ottobre.

Formula 1 - Gp Messico 2019 : orari Sky e Tv8 - dove vedere in tv e streaming : dove vedere il weekend di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky...

LIVE F1 - GP Messico 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari per continuare a volare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 1 – Classifica tempi prove libere 1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez prende il via il sabato della prova messicana con i sessanta minuti della FP3 che permetterà a piloti e team di apportare le ultime modifiche ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Ho avuto problemi a livello di bilanciamento e guida” : Charles Leclerc chiude il suo venerdì del GP del Messico in terza posizione a poco meno di mezzo secondo dal suo compagno di scuderia, ma dando la sensazione di non essere ancora al massimo con la sua vettura. Le sue parole post-FP2, lo confermano. Il monegasco, infatti, spiega che il set-up della sua SF90 non è ancora ottimale e oggi, quindi, dovrà lavorare per trovare il giusto feeling. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : una Ferrari veloce - ma con riserva… : Il venerdì del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una Ferrari velocissima, sia sul giro secco, sia in fatto di velocità di punta, ma la scuderia di Maranello sa che non è tutto oro quello che luccica, sia sul fronte del passo gara, sia si quello del consumo delle gomme, infatti, c’è ancora da lavorare. Trovare il giusto assetto sarà decisivo. Andiamo a sentire l’analisi della Ferrari dopo la FP2. VIDEO: ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho fatto il mio - sul passo gara c’è costanza di rendimento” : “Penso di aver fatto il mio oggi, sul passo gara, mi son concentrato su un lavoro con le gomme medie, che sembrano reggere bene fino alla fine rispetto alle morbide“. Sono queste, in estrema sintesi, le parole di Sebastian Vettel al termine del primo giorno di prove del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il tedesco della Ferrai ha terminato in testa la seconda sessione, mettendo in ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è stato un grande venerdì - ma ci siamo abituati qui in Messico” : Da due anni a questa parte quella di Città del Messico è decisamente la peggiore pista del calendario per la Mercedes in termini di competitività ed il venerdì dell’edizione 2019 ha confermato in parte questo trend negativo. In particolare Lewis Hamilton ha fatto fatica soprattutto sul giro secco nelle FP2 inserendosi in quinta piazza a quasi 1″ di ritardo dal miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel con la Ferrari. Di seguito ...

F1 - GP Messico 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv : Oggi sabato 26 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito della Capitale intitolato ai fratelli Hernandez. Si preannuncia grande spettacolo, sarà una lotta serrata per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica. Le prove libere del venerdì hanno espresso i primi verdetti e hanno evidenziato la superiorità della Ferrari sul giro ...

F1 oggi - GP Messico 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi (26 ottobre) andrà in scena il day-2 del GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il Circus e gli spunti non mancano. La Ferrari va a caccia della sesta pole position consecutiva, per dimostrare le proprie qualità nel time-attack. La SF90 ha confermato i pronostici della vigilia, facendo la differenza nel primo settore rispetto a tutti, per la grande potenza del motore. Tuttavia la lotta sarà ...

