Elezioni Umbria | i candidati a sostegno di Martina Carletti

Umbria : Losacco (Pd) - 'Elezioni già segnate - con alleanza M5S sono contendibili' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Le elezioni in Umbria erano già segnate. La Lega era in netto vantaggio rispetto ai candidati sia del Pd che del M5S, questa nuova alleanza invece ha reso anche l'Umbria contendibile. Vedremo come finirà ma di sicuro siamo in una condizione completamente diversa rispe

Elezioni Umbria : i candidati a sostegno di Giuseppe Cirillo : Le Elezioni in Umbria si avvicinano: l'appuntamento elettorale nella Regione del Centro Italia rappresenterà un test a livello nazionale, con il centrodestra che si presenta unito, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si presentano in coalizione. Tra gli otto candidati al ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa c'è Giuseppe Cirillo e il suo Partito delle Buone Maniere.Continua a leggere

Elezioni Umbria - si vota domani : il calendario di exit poll e risultati : Le Elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre serviranno per eleggere il nuovo Presidente della Regione: gli umbri saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assemblea legislativa dell'Umbria ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale. Ecco tutte le informazioni sulla data del voto, sull'orario di apertura dei seggi e sul calendario di eventuali exit poll e risultati definitivi.Continua a leggere

Elezioni regionali Umbria 2019 - la guida completa : come si vota - sondaggi - candidati : Domani 27 ottobre si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: la data del voto, la legge elettorale e i candidati, tra cui sono favoriti Donatella Tesei (centrodestra) e Vincenzo Bianconi, il candidato civico di Movimento 5 ...

Elezioni Umbria - tutti i candidati e le liste : Le Elezioni regionali in Umbria di domenica 27 ottobre si terranno in anticipo rispetto alla fine della legislatura, prevista tra un anno. Otto i candidati per ricoprire il ruolo di Governatore della Regione: occhi puntati su Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi, rispettivamente candidati del centrodestra e del patto civico M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati alle Elezioni in Umbria.Continua a leggere

Elezioni Umbria : i candidati a sostegno di Antonio Pappalardo : Domani 27 ottobre si vota per le Elezioni Regionali in Umbria, che servono a rinnovare l'Assemblea Legislativa e a eleggere il nuovo Governatore della Regione a seguito delle dimissioni di Catiuscia Marini (PD). Otto i candidati che si presentano alle Elezioni per ricoprire il ruolo di Governatore dell'Assemblea Legislativa: tra questi anche Antonio Pappalardo, che si presenta alle Regionali con la lista dei Gilet Arancioni.Continua a leggere

Titoli e aperture : il delitto Sacchi e le Elezioni in Umbria nel racconto dei quotidiani in edicola : Dietro l'uccisione di Luca Sacchi in un quartiere della Capitale, uno scambio di droga che il giovane stava acquistando con la fidanzata. In stato di fermo due giovani di Roma, uno dei quali denunciato dal fratello e dalla madre. E il voto di domani in Umbria, dalle 7 alle 23, dove non è previsto il ballottaggio. Perciò diventerà presidente della giunta regionale chi otterrà più voti. In corsa 8 aspiranti governatori, ma la partita è tra ...

Elezioni UMBRIA/ Ecco perché Conte sta con M5s-Pd ma tifa Salvini : ELEZIONI regionali in UMBRIA. Dietro le attestazioni di facciata ci sono interessi nascosti. Conte spera che Pd e M5s perdano; ma anche Renzi. Ecco perché

Come si vota Elezioni Umbria 2019/ Video - Regionali : scheda - preferenze e liste : Come si vota alle Elezioni Regionali Umbria 2019: Video istruzioni, candidati, liste e preferenze. No voto disgiunto: in palio 20 seggi in Consiglio

Elezioni in Umbria - Zingaretti a Narni - “Governiamo in Italia con il M5S per amore” : Una convention a Narni che ha visto insieme sullo stesso palco il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio e il segretario del Pd Zingaretti. Mancava l’artefice del governo giallorosso, il leader del nuovo partito Italia Viva, Matteo Renzi. Tutti e tre partecipanti alla convention sono intervenuti a difesa del governo e per cercare di far vincere il loro candidato alla ...

Elezioni Umbria - Bianconi : "Se gli elettori voteranno con la testa - vinceremo noi" : Vincenzo Bianconi, candidato Presidente dell'Umbria appoggiato dalle forze della nuova maggioranza romana Pd-M5S-LEU (e teoricamente anche da Renzi, che però ha disertato - come fatto anche in passato - la campagna elettorale), ha lanciato oggi il suo appello ai concittadini, invitandoli a votare con la testa: "Se gli umbri voteranno domenica con la testa noi vinceremo e questa regione cambierà, se voteranno con la pancia sarà dura, saranno ...

Elezioni Umbria - Silvio Berlusconi : “Tassa sull’acqua? Questa è una manovra senza cervello” : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude la campagna elettorale a Terni, in vista del voto di domenica 27 ottobre in Umbria. E non risparmia critiche al governo: "Questa è una manovra senza fantasia, piena di micro tasse. È una manovra senza cervello, perché loro il cervello non ce l'hanno".Continua a leggere

Elezioni Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto ...

Elezioni Umbria - Zingaretti : “Senza l’ubriacone del Papeete stop al superticket sanitario” : Il segretario dem Nicola Zingaretti, nell'ultimo comizio a Spoleto in vista del voto in Umbria di domenica 27, attacca ancora Matteo Salvini: "Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del Papeete all'abolizione del superticket della sanità. C'è una differenza tra noi e loro, una la capiscono tutti: loro cavalcano i problemi che creano le paura delle persone, noi li vogliamo risolvere".Continua a leggere