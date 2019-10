Dybala non basta alla Juventus | il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare” | a rischio

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

Lecce-Juventus : fra i bianconeri non c'è Ronaldo - spazio a Higuain-Dybala : Nel prossimo turno di serie A una delle partite più attese è Lecce-Juventus. Le due formazioni sono pronte a sfidarsi per prendersi i tre punti e se da un lato l'undici di Sarri ha una qualità maggiore rispetto salentini va comunque evidenziato l'ottimo cammino fatto fin qui dalla squadra di Liverani. Il Lecce è una neopromossa che se la gioca sempre a viso aperto e lo conferma anche il pareggio strappato a San Siro contro il Milan nell'ultimo ...

Oriana Sabatini : 'Quando Dybala mi scrisse la prima volta non sapevo chi fosse' : Paulo Dybala è senza dubbio l'uomo del momento e, dopo la doppietta di martedì alla Lokomotiv Mosca, si parla di lui a 360 gradi. L'attaccante della Juventus viene esaltato per le sue prodezze in campo, ma nelle ultime ore si stanno scoprendo anche alcuni aneddoti privati della Joya. Infatti, la sua fidanzata Oriana Sabatini a "Gente" in Argentina ha svelato come si sono conosciuti lei e Paulo Dybala. La bella cantante Sudamericana ha svelato ...

Juventus - Adani : 'E pensare che c'è gente che crede che Dybala non sia decisivo' : Questa estate sembrava che l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus potesse essere arrivata al capolinea. Il numero 10 juventino, invece, ha deciso di rifiutare le varie offerte e di rimanere a Torino. La scelta di Paulo Dybala fino ad ora è stata premiata visto che con la Juve si sta togliendo grandi soddisfazioni. Maurizio Sarri ha rivitalizzato la Joya che lo ripaga a suon di gol. Il numero 10 juventino, martedì contro la Lokomotiv Mosca, ha ...

Juventus - Agnelli annuncia la “rivoluzione” : ecco le nuove mosse! Cessione Dybala - non è finita! : Juventus Agnelli- Andrea Agnelli, intervenuto in merito all’assemblea degli azionisti, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il presente della Juventus, ma analizzando anche l’immediato futuro. Il presidente bianconero ha svelato alcuni importanti novità, confermando l’aumento di capitale per la somma di 300 milioni di euro. Sull’aumento di capitale: “Oggi chiederemo anche a voi azionisti di ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Dybala - la mamma della fidanzata : 'Non gli perdono l'aver portato Oriana in Europa' : Paulo Dybala in questa stagione ha ritrovato la serenità nel campo da gioco, merito sicuramente anche di una vita privata che lo rende felice. Attualmente Dybala è fidanzato con la modella Oriana Sabatini, con la quale è impegnato da oramai un anno. Riguardo la storia fra i due ha parlato la mamma della modella argentina, Catherine Fulop, che in un'intervista ad una radio argentina ha parlato della sua difficoltà di vivere il suo rapporto con la ...

Dybala : 'Sono felice di essere alla Juve - dette cose non vere durante il mercato' : Uno dei migliori giocatori in campo nel match fra Inter e Juventus è stato sicuramente Paulo Dybala. L'argentino sembra aver ritrovato quella brillantezza vista al primo anno di Juventus e allo stesso tempo ha la fiducia del nuovo tecnico bianconero Sarri, che lo ha schierato titolare nell'importante partita contro la squadra di Antonio Conte. L'argentino ha realizzato il primo gol bianconero stagionale grazie ad un gran tiro di sinistro che ...

Dybala : 'La Juventus ha dimostrato di giocare un bel calcio e non siamo ancora 100%' : Domenica scorsa la sfida di San Siro contro l’Inter è stata edificante non solo per i tifosi bianconeri, ma soprattutto per Dybala che dopo quattro minuti dal fischio d’inizio ha ritrovato il gol che gli mancava da troppo tempo. L’attaccante ha parlato del momento buio vissuto in estate e di quello attuale, nell’intervista rilasciata al “Corriere di Torino”. Durante l’ultima sessione di calciomercato il numero 10 bianconero è stato giudicato ...

Dybala e Higuain - da esuberi ad es…tremamente fondamentali : ma nei big match non erano quelli che si nascondevano? : Rivoluzione, prima. Sorpresa (in positivo), ora. Chi l’avrebbe mai detto. La Juve vince a San Siro con Dybala e Higuain. Già, Dybala e Higuain. Cosa vorrà dire. Sono due attaccanti? Sì, ma non è la risposta. Sono entrambi argentini? Acquissima. La risposta la diamo per chi (pochi) non c’è ancora arrivato. Dybala e Higuain, è triste dirlo, sono (erano per fortuna loro, della Juve e dei tifosi) degli esuberi. Rientravano tra ...

Pagelle Inter-Juventus 1-2 - voti - migliori e peggiori. Dybala e Higuain scatenati - non basta un grande Lautaro Martinez : Pagelle Inter-Juventus 1-2 INTER Handanovic 6: Imperfetto sul gol del vantaggio juventino, non riesce a deviare a sufficienza la saetta mancina di Dybala da distanza abbastanza ravvicinata. Viene salvato dalla traversa sul siluro di Ronaldo dopo 9′, poi è attento sulle conclusioni di Ronaldo e Bernardeschi, mentre non può nulla in occasione del 2-1 firmato da Higuain. Godin 6: Molto aggressivo fin da subito, fa sentire la sua ...

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o Higuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Calciomercato Juventus - Dybala : piace allo United ma la Joya non cambia idea : Paulo Dybala continua ad essere al centro delle voci di Calciomercato della Juventus. L’argentino sta giocando con maggiore continuità con Maurizio Sarri ma i rumors sul suo futuro non si spengono. In Inghilterra chiamano in causa ancora una volta il Manchester United, Solskjaer stravede per la Joya e dopo i tentativi estivi è pronto ad un nuovo assalto. Il modulo provato dai bianconeri nelle ultime gare però potrebbe dare nuova linfa alla ...