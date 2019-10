Domenica Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’Ambiente

Camera Musicale Romana concerto di Domenica 27 ottobre 2019 : domenica 27 ottobre ore 19:30 realizzato in collaborazione con l’Associazione “I concerti nel Parco” “Omaggio all’Opera” Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, F. Lehar Beatrice Amato, mezzosoprano Filippo Rotondo, baritono Maria Silvana Pavan, pianoforte Un appuntamento con alcune tra le più belle pagine della lirica e non solo affidate alle splendide voci di due giovanissimi cantanti: il mezzosoprano Beatrice ...

Domenica è il Tevere day : una giornata per conoscere - vivere e amare il fiume simbolo di Roma : Una giornata per conoscere e vivere il Tevere, per riflettere sulle azioni necessarie per salvaguardarne le acque, per sapere quali sono le misure da adottare per riqualificare e valorizzare il fiume simbolo di Roma. E poi tanto sport, musica, visite guidate, tour cine-letterari, giochi per i più piccoli e anche assaggi dei prodotti gastronomici tipici Romani. Sarà tutto questo e molto altro ancora il Tevere day, iniziativa promossa ...

Sampdoria-Roma a rischio rinvio - ufficializzata l’allerta arancione per Domenica : paura per lo straripamento dei corsi d’acqua : Sampdoria-Roma a rischio rinvio, prevista allerta arancione su Genova nella giornata di domenica. Possibile lo straripamento dei corsi d’acqua cittadini La partita fra Sampdoria e Roma, valevole per l’ottavo turno di Serie A, è a forte rischio rinvio a causa maltempo. Per la giornata di domenica è stata ufficializzata l’allerta arancione sulla città di Genova con la parte più intensa della perturbazione attesa nel ...

Maltempo e calcio : Samp-Roma Domenica a rischio meteo : Il Maltempo che sta iniziando va colpire la Liguria mette a rischio anche il campionato di calcio e potrebbe slittare la disputa della partita di serie A Sampdoria-Roma in programma domenica alle 15 al Ferraris a Genova. Si attende la giornata di domani per prendere una decisione sullo svolgimento della gara. “Aspettiamo il bollettino dell’Arpal per domani intorno all’ora di pranzo – spiega Sergio Gambino, consigliere ...

Romaeuropa : Domenica 20 ottobre il pianista Fabrizio Ottaviucci interpreta Cornelius Cardew e Terry Riley : Roma – Apprezzato pianista, compositore e interprete di musica contemporanea, Fabrizio Ottaviucci prosegue il suo percorso intorno alla Treatise del compositore inglese Cornelius Cardew: una partitura grafica di 193 pagine realizzata tra il 1963 e il 1968 che stimola l’interprete a concepire idee e forme musicali nuove. Ottaviucci ha diviso le 193 pagine della mastodontica composizione in sei parti e dopo aver presentato la prima (pagine ...

Roma. Domenica 20 ottobre la nuova edizione di #vialibera : Domenica 20 ottobre torna #vialibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 circa 15

A 10 anni dalla morte - a Roma un Memorial sabato e Domenica : Roma – ‘Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia’. E’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte del geometra. L’iniziativa e’ stata presentata nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle associazioni che ...

Roma - Domenica in piazza contro barriere : 0.55 Tutti in piazza a Roma, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, insieme alla Onlus Fiaba che ha organizzato una manifestazione di fronte la sede del governo, in piazza Colonna. L'obiettivo, spiega il presidente di Fiaba,Giuseppe Trieste "non deve essere quello di creare impianti per persone con disabilità, ma fare in modo che tutte le strutture sportive siano accessibili a tutti cittadini ...

Camera Musicale Romana : il concerto di Domenica 13 ottobre : domenica 13 ottobre ore 19:30 – “Intorno a Paganini” – musiche di Musiche di R. Schumann, J. Brahms, N. Paganini, M. Ravel. Gabriele Pieranunzi, violino Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte Un programma il cui protagonista è sicuramente il filone del virtuosismo nella sua accezione più nobile. Paganini è stato uno dei più grandi (se non il più grande) virtuosi della storia, una delle figure iconiche dell’800, una ...

Roma - maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : calci - pugni e lancio di sassi durante lo shopping della Domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Romaeuropa : un weekend all’insegna del minimalismo. Domani Melnyk &Craig Leon - Domenica 29 Murcof & V. Wagner @Auditorium PDM : Roma – Sabato 28 e domenica 29 settembre Romaeuropa festival presenta in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma un weekend in musica dedicato all’incontro tra percorsi e personalità artistiche diverse, all’insegna della sperimentazione tra elettronica, modern classical e minimalismo. In programma i concerti di alcune star internazionali del panorama musicale attuale: Lubomyr Melnyk, Craig Leon, Fernando Corona AKA ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Roma : Giornate patrimonio Ue - Domenica aperto al pubblico Palazzo Farnese : Roma, 20 set. (AdnKronos) - domenica Palazzo Farnese, la sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, a Roma, sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle 9 alle 21 (ultimo ingresso alle 20) nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio. Lo rende noto l'Ambasciata francese precisando che non c'è bi

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da Domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...