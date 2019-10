Domani si vota in Umbria

Fonte : ilpost

(Di sabato 26 ottobre 2019) PD e Movimento 5 Stelle si presentano alleati, ma la vittoria del centrodestra guidato dalla Lega viene considerata molto probabile: sarebbe la prima in 50 anni

