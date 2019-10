Dl fisco | da Alitalia a 1 | 5 miliardi Isa | le misure nell’ultima versione

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dal miliardo e mezzo in arrivo dall'Isa, ai 400 milioni di prestito per, alle risorse per il Fondo taglia-tasse, oltre all'inasprimento delle pene per gli evasori, il bonus per gli esercenti 'cashless' e la conferma del tetto al contante. L'ultimo aggiornamento del decreto fiscale contiene, tra le novità, anche la norma che nel 2020 porterà nelle casse dello Stato una quota del gettito dell'acconto Isa, che i contribuenti avrebbero dovuto versare fine anno, e prevede un incremento di 50 mln del prestito per la compagnia aerea. ACCONTO ISA Slittano al 2020 i versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, dovuto dai soggetti Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale). La manovra consente di reperire 1,5in più.La disposizione autorizza la concessione, nell'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 ...

