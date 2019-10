Diretta Piacenza Modena | risultato 0-0 | video streaming Rai | 1set | si gioca!

LIVE Piacenza-Modena 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in Diretta : match equilibrato - primo set ai vantaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Potentissimo Zaytsev sulle mani del muro: palla out. 1-1 primo tempo Stankovic. 0-1 Anderson tira giù una parallela potentissima. Inizia il secondo set al servizio Piacenza! 18.35 Piacenza ha sprecato quattro preziosissimi punti di vantaggio nel finale di set. Il servizio sarà probabilmente il fondamentale determinante. 24-26 BEDNORZ CHIUDE IL SET CON UN ACE!!!! 24-25 Murato Nelli per due ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in Diretta : primo set in equilibrio 11-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Punto combattutissimo alla fine l’arbitro fischia fallo di palleggio a Modena. 14-14 Bednorz beffa il muro avversario troppo pigro in salita. 14-13 Confusione da una parte e dall’altra, alla fine ci pensa Krsmanovic a metter giù. 13-13 IVAAAAN ZAYTSEV ACEEE!! 13-12 Pipe fortissima di Anderson. 13-11 Kooy forza molto bene al servizio, Piacenza tiene l’attacco degli ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in Diretta : è iniziato il derby emiliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 811 Zaytsev passa tra le mani del muro. 8-10 Nelli spara altissimo e fortissimo, palla deviata dal muro che tocca il nastro e termina out. 7-10 Errore di Zaytsev in ricezione ma Kooy è pigro e non chiude in attacco senza muro. Il capitano azzurro risponde con un contrattacco inarrestabile. 7-9 Kooy attacca di nuovo sulle mani del muro la palla è out. 6-9 Ancora un errore a servizio per i ...

LIVE Piacenza-Modena volley - Superlega 2019-2020 in Diretta : derby emiliano tutto da vivere - Nelli sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Grande curiosità per la sfida tra due grandi del volley azzurro: Zaytsev e Nelli. 17:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata della Superlega 2019/20 il derby emiliano tra Piacenza-Modena. Il programma di Piacenza-Modena Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - Civitanova si porta sul 2-0 - ma Piacenza c’è! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 22-18 Sbaglia stavolta l’italo-olandese, ma Gardini chiama un check. 21-18 Gran bordata al servizio di Kooy, non ci arriva Balaso. 21-17 Trova le mani del muro Nelli, che non ne vuole sapere di mollare. 21-16 Ottima sette di Anzani, ottima la sua prima con la maglia della Lube. 20-16 Gran primo tempo di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in Diretta : risultati 20 ottobre - spiccano Civitanova-Piacenza e Modena-Padova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Pomeriggio ricchissimo con cinque partite in programma dopo l’anticipo di ieri vinto da Milano contro Monza, scenderanno in campo le big per fare il proprio esordio stagionale e ...

