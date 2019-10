Diretta Firenze Perugia | risultato 2-0 | video streaming Rai | 3set!

Diretta/ Venezia-Salernitana - risultato live 1-0 - video streaming DAZN : fuori Firenze : Diretta Venezia-Salernitana, risultato live 1-0, video streaming DAZN: sostituzione per gli ospiti dopo l'infortunio di Firenze

Leopolda 10 - da Firenze la Diretta della convention di Italia Viva : la prima di Renzi senza il Pd : L'articolo Leopolda 10, da Firenze la diretta della convention di Italia Viva: la prima di Renzi senza il Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

A "La Vita in Diretta" Richard Gere riceve le chiavi della città di Firenze - : Carlo Lanna Importante riconoscimento per il celebre attore americano. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

La Diretta del Wired Next Fest di Firenze : Clicca qui o sull’immagine per lo streaming Secondo e ultimo giorno dell’edizione 2019 del Wired Next Fest di Firenze, con tantissimi protagonisti ed emozioni da vivere a Palazzo Vecchio. Una giornata tutta da vivere con Cristiano Godano, Silvio Orlando, Achille Lauro, Nenna Nwakanma, Greta Menchi, Jonathan Symmonds e Roberto Vittori. Il programma della domenica spazia tra i temi, con un particolare occhio di riguardo al mondo ...

La Diretta del Wired Next Fest di Firenze : Clicca qui o sull’immagine per lo streaming Dopo la prima serata di venerdì che ha visto sul palco la musica e le parole di Malika Ayane, Vinicio Capossela, Dardust e Selton, il Wired Next Fest 2019 di Firenze apre ufficialmente le porte per la sua prima giornata completa a Palazzo Vecchio. Sono tanti infatti gli incontri e gli appuntamenti che animano la giornata di sabato 28 settembre. Fra gli ospiti della giornata ci sono il filosofo ...