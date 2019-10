Diretta Bayern Union Berlino | risultato finale 2-1 | | vittoria sofferta per Kovac!

Diretta Bayern UNION BERLINO/ Video streaming tv : partita inedita in Bundesliga : DIRETTA BAYERN UNION BERLINO streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita della 9giornata di Bundesliga.

Diretta/ Olympiacos Bayern Monaco - risultato live 1-1 - video : Pareggia Lewandowski : DIRETTA Olympiacos Bayern streaming video e tv: risultato live 0-0, formazioni ufficiali e cronaca della partita di Champions League per il girone B.

Diretta Olympiacos Bayern Monaco/ Streaming video tv : i precedenti e l'incubo tedesco : Diretta Olympiacos Bayern Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League per il girone B.

Diretta OLYMPIACOS BAYERN MONACO/ Video streaming tv : l'arbitro è Danny Makkelie : DIRETTA OLYMPIACOS BAYERN streaming Video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League per il girone B.

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : 78-64 - prima sconfitta per Milano - che crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Milano era arrivata sul -3, prima di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’Olimpia. 14 per il Chacho. In casa Bayern ottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per Milano. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : finale al cardiopalma (63-60) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-60 Un solo libero di Radosevic. 63-60 Ancora solo 1/2 di Della Valle, ma Radosevic perde palla. Rimessa Milano. 63-59 Dedovic in contropiede trova due punti importanti per il Bayern. 61-59 1/2 di Della Valle dalla lunetta. Milano è tornata sotto con un quintetto formato da Rodriguez, Della Valle, Brooks, Moraschini e Biligha. 61-58 Dentro anche il libero di Amedeo. Sei minuti e mezzo alla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : vantaggio tedesco alla fine del terzo quarto (61-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-53 Dentro i tre liberi guadagnati da Rodriguez dopo il fallo di Lo. Milano sta tirando malissimo da tre punti (3/16). La squadra di Messina deve reagire in questi dieci minuti finali. FINISCE IL terzo quarto! Bayern che sembra in controllo della gara e soprattutto riesce a rispondere ad ogni tentativo di rimonta di Milano. Non bastano finora i 16 di Scola e gli 11 di Rodriguez. 61-50 Tripla ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : vantaggio tedesco a metà terzo quarto (52-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Tap in offensivo di Tarczweski. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 52-42 Troppo solo Dedovic e appoggio del +10. 50-42 In corsa Roll trova solo la retina. 50-40 Lucic con un perfetto arresto e tiro dall’angolo. 48-40 Scola perfetto dalla lunetta. Sono passati tre minuti nel terzo quarto. 48-38 Tripla di Lucic. Pesantissime le due conclusioni dall’arco del Bayern. 45-38 ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : vantaggio tedesco all’intervallo (42-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fondamentale la tripla di Scola, che riporta sul -8 Milano. Brutto secondo quarto comunque della squadra di Messina. Bayern avanti 42-34 con 11 punti di Lucic. 42-34 SCOLA DA CAMPIONE! Tripla sulla sirena incredibile dell’argentino. Bella difesa di Milano che recupera il pallone. Ultimi cinque secondi. Milano non controlla due volte il rimbalzo. Palla al Bayern ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : padroni di casa in vantaggio a metà secondo quarto (35-25) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-29 Contropiede orchestrato perfettamente da Scola e Rodriguez. Appoggio al vetro dell’argentino. 40-27 Un solo libero di Lessort, però dall’altra parte Milano è 2/11 da tre punti. 39-27 Comodo arresto e tiro di Lo. 37-25 Due liberi di Barthel. Bayern addirittura sul +12. 35-25 Tripla di Lo! Milano scivola sotto i dieci punti di svantaggio. Arriva il timeout di Ettore Messina ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : vantaggio milanese a fine primo quarto (22-23) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva il timeout di Ettore Messina dopo un altro brutto attacco di Milano. Sei minuti all’intervallo. 32-25 Scorribanda offensiva di Lo. 30-25 Tripla frontale di Zipser. 27-25 Jumper dalla media di Monroe. 25-25 Dentro il libero supplementare. 24-25 Lucic trova un bel taglio ed anche il canestro con fallo di Brooks. 22-25 Super schiacciata di Biligha sull’assist di ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : inizio di partita equilibrato (12-8) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-12 Un solo libero per Zipser. Quattro minuti alla prima sirena. 12-12 Alley oop magico tra Rodriguez e Tarczewski. 12-10 Mack attacca l’area e trova l’arresto vincente dalla lunetta. 12-8 Si sblocca anche il Chacho! 12-6 Lucic tutto solo appoggia il +6. 10-6 SCOLA! Eccoli i primi punti dell’argentino. Tripla frontale. Quinta palla persa da Milano. inizio disastroso ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : si comincia all’Audi Dome! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Subito Scola in quintetto! Tra pochissimo si comincia! 20.27: Questi i quintetti titolari: Bayern: Lo, Dedovic, Lucic, Barthel, Monroe Milano: Mack, Moraschini, Roll, Scola, Tarczewski 20.23: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.20: Sono quattro e tutti in Eurolega. Il bilancio è 2-2. L’Olimpia ha vinto le due partite nella stagione 2014/15 e ha perso le due ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in Diretta : Scola e Rodriguez gli assi per provare il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20: Sono quattro e tutti in Eurolega. Il bilancio è 2-2. L’Olimpia ha vinto le due partite nella stagione 2014/15 e ha perso le due giocate lo scorso anno. 20.17: Proprio Greg Monroe è il grande acquisto del Bayern. Centro dal recentissimo passato in NBA con la maglia di Boston, Milwaukee e l’ultima di Philadelphia. 20.13: Le parole di Messina alla vigilia “In questo avvio di ...