Decreto fiscale | Di Maio | “Fermata norma per industria difesa Permetteva accesso a fondi

Decreto fiscale - cambia l’Imu sulle trivelle : tolto lo sconto alle compagnie petrolifere. L’incasso sale da 6 a 30 milioni di euro : Nell’ultima bozza del Decreto fiscale salta lo “sconto” sull’Imu per le piattaforme petrolifere offshore che era stato concesso ai gruppi dell’oil&gas. Il valore su cui si applicherà l’aliquota del 10,6 per mille non sarà ridotto dell’80% come prevedeva la prima versione della norma: la base imponibile del nuovo prelievo, battezzato Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), sarà ...

Pronto il Decreto fiscale : congelati da subito oltre 3 miliardi ai ministeri : I tagli penalizzano soprattutto le imprese e poi volontariato e salute Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia, l’outlook resta negativo

Carcere per chi non paga cartelle esattoriali e limiti a contanti nel Decreto fiscale 2020 : L’ultimo versione del Decreto legge Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 contiene una serie di importanti novità che mirano a colpire i grandi evasori, abbassando le soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente e aumentano altresì le soglie all’uso del contante. Questo pacchetto di misure entrerà in vigore 15 giorni dopo la conversione in legge del Decreto Fiscale. Sanzioni detentive aumentate e soglie ...

Manovra - bozza Decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Fornaro (Leu) : “Proposta M5s del carcere per i grandi evasori è nel Decreto fiscale” : “Si è fatto il punto e si è dato il via al decreto fiscale, mentre per la manovra nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi”. Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza Federico Fornaro, deputato di Leu. La proposta del Movimento 5 Stelle del carcere per i grandi evasori, ha aggiunto, “è nel decreto fiscale, la confisca, invece, stanno verificando in queste ore se si può inserire o no” L'articolo ...

Evasione fiscale - Migliore (Italia Viva) a Bonafede : “Decreto d’urgenza non è strada giusta per cambiare norme penali” : Mentre sta per iniziare il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, alle affermazioni del ministro Bonafede sulle norme per il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per chi una cifra superiore ai 100 mila di euro di Evasione fiscale replica Gennaro Migliore, deputato di ‘Italia viva‘. “La decretazione d’urgenza non credo sia la strada giusta per cambiare le norme ...

Trivelle - Decreto fiscale : “Dal 2020 le piattaforme offshore pagheranno l’Imu. Previsto un gettito di 6 milioni” : Dopo anni di tira e molla, esenzioni a colpi di emendamenti e battaglie nei tribunali tra enti locali e gruppi petroliferi, sulla vicenda dell’Imu sulle piattaforme offshore interviene il nuovo governo. Nell’ultima bozza del decreto fiscale approvato “salvo intese” martedì notte compare un nuovo articolo che stabilisce una volta per tutte l’obbligo di pagare l’imposta dal 2020. Lo Stato conta di ricavarne, il ...

Manovra - Di Maio : «Carcere per grandi evasori in Decreto fiscale - nessuna lotta ai commercianti» : Luigi Di Maio da Washington dedica una diretta Facebook alla Manovra finanziaria appena approvata. In particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale: «Non esiste una legge di Bilancio...

Decreto fiscale : ridotto a 1000 euro l'uso del contante : Nuovo limite per quanto riguarda i soldi in contanti: dal 2022 infatti il limite tornerà alla cifra di 1000 euro. La soglia massima è stata confermata con l'approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio. Novità anche per quanto riguarda l'utilizzo del denaro elettronico, con l'introduzione di un superbonus a partire dal 2021 e sanzioni per gli esercenti che non autorizzano il pagamento con carta di credito o che non ...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e Decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Manovra - tasse - guerra ai contanti e stangata alle partite Iva : il Decreto fiscale di Pd e M5s : C' è una bozza di decreto fiscale. Cinquantacinque articoli. Pare essere quella "buona". Anzi no, fermi tutti. Su alcuni punti, quelli più delicati si leggono i titoli, ma mancano i contenuti. Insomma la quadra è ancora lontana da venire e al Cdm di ieri notte è arrivato un documento pieno di casell

Manovra - il governo approva ‘salvo intese’ Decreto fiscale e legge di Bilancio : Sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, lotta all'evasione e incentivi ai pagamenti elettronici, ulteriori fondi a sostegno delle famiglie e una serie di investimenti in materia di ambiente nell'ambito del Green new deal: ecco alcuni dei principali provvedimenti collegati alla Manovra approvati dal Consiglio dei ministri questa notte, che hanno dato il via libera a decreto fiscale e legge di ...

Approvati Decreto fiscale e L.Bilancio : 5.43 Decreto fiscale e Legge di Bilancio"sono stati Approvati salvo intese" mentre il Documento programmatico di Bilancio "è già stato inviato a Bruxelles". Lo spiegano,dopo il Cdm,il premier Conte e il ministro dell'Economia, Gualtieri. Nella Legge di Bilancio ci sono "importanti segnali" sul fronte del "welfare, della disabilità, del sostegno alle famiglie", ma la manovra varata "avvia anche il percorso per l'abolizione del superticket,che ...