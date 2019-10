Daniele Silvestri | «Quando le canzoni finiranno»

Daniele Silvestri a Roma il 25 e 26 ottobre - la doppietta in casa apre il tour : scaletta - biglietti e orari : Dopo l'anteprima di Roseto degli Abruzzi, i due concerti di Daniele Silvestri a Roma il 25 e 26 ottobre al Palazzetto dello Sport aprono il tour dedicato all'album La Terra Sotto i Piedi e ai festeggiamenti dei 25 anni di carriera. Per la prima volta il cantautore Romano si esibisce nei palazzetti di tutta Italia, con una festa per il suo primo quarto di secolo in musica dopo l'acclamato album La Terra Sotto i Piedi (qui la nostra ...

Daniele Silvestri - parte il tour per i 25 anni di carriera. L'artista si racconta a Leggo : «La musica? La mia zattera» : Testardo, ironico e profondo, Daniele Silvestri lo è sempre stato. Non ci si stupisca allora se oggi, i suoi 25 anni di carriera, ha deciso di festeggiarli nei palasport: lui che ha sempre...

La prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri aperta al pubblico all’Officina Pasolini a Roma : Sta per debuttare col suo primo tour nei palazzetti e per mettere a punto lo spettacolo userà il palco dell'Officina Pasolini a Roma: la prova generale del nuovo tour di Daniele Silvestri va in scena lunedì 7 ottobre alle 21.00 presso l'hub culturale situato accanto al palazzo della Farnesina. Il cantautore Romano ha scelto un palcoscenico della sua città, un laboratorio culturale ed artistico della Regione Lazio collegato all'Università la ...