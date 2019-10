Dal primo Gran Premio in Malesia alle dieci vittorie più belle | Valentino Rossi si

Moto3 - risultato qualifiche GP Australia 2019 : primo sigillo in carriera per Marcos Ramirez - un buon Dalla Porta sesto : Lo spagnolo Marcos Ramirez (Leopard) ha conquistato la prima pole position della sua carriera nelle qualifiche del GP d’Australia 2019 della Moto3. Uno dei turni più divertenti della stagione, influenzato pesantemente Dalla pioggia che ha cominciato a cadere proprio pochi minuti prima del via della Q1, si è chiuso con il tracciato asciutto e il 1:38.976 dell’iberico che ha preceduto i connazionali della KTM Aron Canet di ...

Dal primo luglio 2020 i turisti dovranno pagare la tassa di ingresso per entrare a Venezia : Da luglio 2020 i turisti che vorranno visitare il centro storico e le isole della Laguna dovranno pagare, a seconda dei giorni, tre, sei o otto euro. Il via definitivo alla cosiddetta “tassa di sbarco” è arrivato ieri, 25 ottobre, in consiglio comunale con la modifica del regolamento precedentemente approvato. La disposizione è stata introdotta per limitare il turismo in una città che nel 2018 ha avuto 19 milioni ...

Ascolti TV | Giovedì 24 ottobre 2019. Un Passo Dal Cielo 19.3% - sempre peggio Eurogames (8.2%). Carrà 6.2% - il primo Live di X Factor 3.5% - Ghost 3.3% sul Nove : Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 la finale di Eurogames ha raccolto davanti al video 1.554.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 747.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene: Come è morto Marco Pantani? ha catturato l’attenzione di 1.696.000 spettatori ...

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore Dal primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...

Mondiale club a 24 - il primo in Cina. Svolta Fifa Dal 2021 : Si spostano sempre piu' verso oriente i confini del calcio, terra promessa in cui far rimbalzare il pallone tra praterie di tifosi da conquistare e schiere di sponsor miliardari. Ecco perche' il Consiglio della Fifa, riunito a Shanghai, ha assegnato alla Cina (peraltro unica candidata) l'organizzazione della prima edizione della Coppa del mondo per club che, tra fine giugno e inizio luglio 2021, coinvolgera' 24 squadre, secondo criteri da ...

X Factor 13 : il primo live show in diretta Dalle ore 21 : 15 : X Factor 13 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 13: le anticipazioni del primo live showprosegui la letturaX Factor 13: il primo live show in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 24 ottobre 2019 09:10.

Sandro Gozi si è dimesso Dall’incarico di consulente del primo ministro francese Edouard Philippe : Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei del governo Renzi e, dallo scorso agosto, consulente del primo ministro francese Edouard Philippe, ha deciso di dimettersi perché sospettato di aver lavorato contemporaneamente anche per il governo maltese di Joseph Muscat. Il

Ancelotti su Milik : “Se domani gioca Dal primo minuto lo so - ma non ve lo dico” : Carlo Ancelotti prende di petto le domande difficili, come lui stesso ha detto oggi in conferenza stampa rispondendo au una domanda su Arek Milik e sulla sua possibilità di essere in campo domani sera contro il Salisburgo “Avrà spazio domani. Quando è stato bene ha sempre avuto spazio, quando è stato male ne ha avuto un po’ di meno. Se poi gioca dal primo minuto lo so, ma non ve lo dico” L'articolo Ancelotti su Milik: “Se domani gioca dal ...

Primo trailer per Bombshell con Nicole Kidman - Charlize Theron e Margot Robbie : storia di uno scanDalo : Bombshell con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie: un cast eccezionale per una storia triste, ma vera. Bombshell è la ricostruzione di fatti realmente accaduti e risalenti al luglio 2016. È in quel periodo che il numero uno della Fox News, Roger Ailes, consulente dei media per tanti presidenti americani e in quell’anno consigliere della campagna elettorale di Donald Trump, è costretto ad abbandonare la sua carica per accuse di ...

Plastica - Dal primo giugno l’imposta da un euro al chilo Le critiche degli industriali : La misura scatta dal prossimo primo giugno e non riguarda il materiale riciclato. Le proteste degli industriali

Moto3 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta cade ma è primo davanti ad Aron Canet - Arbolino 4° : La lotta per il titolo in Moto3 è grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019. Sul circuito di Motegi, infatti, il leader del campionato, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), ha chiuso al comando il primo turno con il tempo di 1:57.240, precedendo per 124 millesimi il suo rivale verso il titolo, lo spagnolo Aron Canet (KTM Max Racing). Per il nostro rappresentante, anche un momento pericoloso nel ...

Golf - Open di Francia 2019 : Coetzee e Fox in testa dopo il primo round - Paratore a quattro colpi Dalla vetta : Grandissime emozioni e una classifica cortissima al termine del primo giro dell’Open di Francia 2019 di Golf. Il tour europeo è tornato questa settimana a giocare sull’Albatros del Le Golf National che l’anno scorso vide battagliare gli atleti nella Ryder Cup vinta dall’Europa. In testa al leaderboard troviamo dunque con lo score di -6 il sudafricano George Coetzee e il neozelandese Ryan Fox, entrambi in grado di ...