Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 26 ottobre 2019): le rivolte mettono in crisi il tribalismo etnico-confessionale e provano a riscrivere il vocabolario politico del Medio Oriente. Quella in atto, acome a, è una rivoluzione culturale, ancor prima che sociale: è la rivoluzione dei cittadini, in gran parte giovani, che si sentono iracheni, libanesi, e non sunniti o sciiti,cristiani...Scendono in piazza sventolando bandiere nazionali, e aspirano a essere cittadini di Stati che devono cominciare a esistere come Stati dei cittadini.Gravissimo il bilancio delle proteste iniziate giovedì in Iraq: i morti sono almeno 50 in due giorni. Ieri dodici persone hanno perso la vita in seguito a un incendio fatto divampare all’interno di un ufficio di una potente milizia a Diwaniyah, nel sud del Paese. Sempre ieri, i manifestanti hanno attaccato la sede“Lega dei Virtuosi”, ...

SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Da Baghdad a Beirut, le piazze della frustrazione e della rabbia - HuffPostItalia : Da Baghdad a Beirut, le piazze della frustrazione e della rabbia - elladbs : Un mio commento sulle piazze libanesi e irachene per @rbo10525 #Iraq #Libano #mediooriente #Beirut #Baghdad #people… -