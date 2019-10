Cosenza | chiesto processo per Oliverio | Occhiuto | Adamo nell’inchiesta Passepartout

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Amministratori pubblici, politici e imprenditori in Calabria. Tutti insieme nell’associazione a delinquere che, secondo la Procura di Catanzaro, aveva “lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione”. Appalti truccati e corruzione. Ma anche nomine telecomandate alla Regione Calabria e traffico di influenze. Per i venti indagati“Passpartout”, il procuratore Nicola Gratteri e il sostituto Vito Valerio hannoil rinvio a giudizio. Nell’elenco ci sono i due aspiranti candidati alla presidente della Regione Calabria, l’uscente Mario(Pd) e il sindaco diMario(Forza Italia). Ilè statopure per l’ex deputato del Pd Nicolae per il consigliere regionale Luigi Incarnato. Quest’ultimo è accusato di traffico di influenze illecite perché, nel febbraio 2016, sfruttando le sue ...

MediasetTgcom24 : Appalti Calabria, chiesto processo per governatore Oliverio e sindaco di Cosenza #calabria - Gian_Cele : Chiesto un altro rinvio a giudizio per il peggior sindaco della storia di #Cosenza. #Calabria #salvini… -