Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Impresa storica dell’Inghilterra | All Blacks

L’Inghilterra ha eliminato gli All Blacks dalla Coppa del Mondo di rugby : Si è qualificata alla finale del 2 novembre con una partita pressoché perfetta: la Nuova Zelanda non perdeva in Coppa del Mondo dal 2007

Barcellona - Lionel Messi mette le cose in chiaro : “non scambierei nessun mio trofeo per una Coppa del Mondo” : Nel corso di un’intervista non ancora pubblicata integralmente, l’argentino ha ammesso che non scambierebbe nessun trofeo per una Coppa del Mondo Il Mondiale è l’unico trofeo che manca nella sua bacheca, in cui compaiono ben 34 titoli di squadra ottenuti con il Barcellona. Lionel Messi però non scambierebbe nessuno di questi per quella Coppa del Mondo sfuggitagli in Brasile nel 2014, quando la sua Argentina perse ai ...

Inghilterra-Nuova Zelanda della Coppa del Mondo di rugby in diretta TV : E la prima attesissima semifinale, si gioca sabato mattina a Yokohama: le informazioni e i link per seguirla in diretta e in chiaro a partire dalle 10

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : nasce la classifica riservata ai paralleli. Velocisti quasi tagliati fuori nella corsa alla generale : Il calendario della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile che sta per cominciare conferma il trend degli ultimi anni, nei quali il numero totale di gare è sempre più sbilanciato a favore degli slalomisti rispetto ai discesisti. Prendendo in considerazione gli ultimi quattro inverni, quello con la più alta percentuale di discese o superG disputate sul totale delle gare è stato il 2015-2016, con 19 gare veloci su 44, il 43%. E per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020. Gigante femminile Soelden : anche Brignone e Bassino tra le candidate alla vittoria : E’ tutto pronto a Soelden per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 con la classica gara d’apertura, il Gigante femminile, che si disputerà domani. Tante le favorite, come sempre, in questa specialità che resta una delle più spettacolari ed equilibrate in campo femminile, anche se a nostro modestissimo avviso non come le gare veloci. Le principali candidate alla vittoria sono la statunitense Mikaela Shiffrin, vincitrice ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2019 : orari delle gare - canali tv - streaming e palinsesto : Si parte! La Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino è pronta a scattare! Da domani, infatti, il ghiacciaio austriaco di Soelden sarà teatro del primo fine settimana di gare della stagione. Come traduzione uomini e donne saranno impegnati in un gigante che ci permetterà di capire chi si è presentato alla nuova annata nelle condizioni migliori. Sul fronte maschile vedremo chi saprà emergere dopo il ritiro di Marcel Hirscher, mentre tra le donne ...

La Coppa del Mondo di calcio per club del 2021 - estesa a 24 squadre - si terrà in Cina : Giovedì il presidente della FIFA – l’organo di governo del calcio mondiale – Gianni Infantino ha detto che la Coppa del Mondo per club del 2012, che come già annunciato sarà estesa a 24 squadre, si terrà in Cina. La

Sci alpino - la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere dopo tre anni : si gareggia il 18 e il 19 gennaio : Tre anni dopo la Coppa del Mondo femminile torna al Sestriere, appuntamento per il 18 e 19 gennaio 2020 La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna a Sestriere. Grazie al supporto della Regione Piemonte ed al fondamentale ruolo della FISI nell’ambito della stesura dei calendari internazionali, le montagne olimpiche e le piste della Vialattea saranno nuovamente protagoniste. dopo il successo dell’edizione del 2016, le atlete migliori al Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le giovani italiane da seguire. Della Mea e Nadia Delago su tutte - aspettando le sfortunate Gasslitter - Pichler e Pirovano : Oltre alle ancora giovanissime Marta Bassino e Nicol Delago, tutte e due 23enni ed entrambe già sul podio nel Circo Rosa e che sono attese a un ulteriore passo avanti specialmente come continuità nei risultati, nella squadra azzurra ci sono altre ragazze molto interessanti che possono, se non essere all’altezza di Sofia Goggia e Federica Brignone, quantomeno avere una buona carriera in Coppa del Mondo. Del ricostituito gruppo delle polivalenti, ...

SuperCoppa Italiana - scelta la sede della finale Juventus-Lazio : la conferma arriva dal club bianconero : Novità sulla Supercoppa Italiana 2019. La finale si giocherà ancora in Arabia Saudita. La conferma arriva tramite le parole del direttore operativo bianconero, Giorgio Ricci, nel corso dell’assemblea dei soci: “Non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà il comunicato da parte della Lega. Juventus-Lazio si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. La scelta si rifà al contratto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i favoriti. Pinturault e Kristoffersen in pole position per raccogliere l’eredità di Hirscher : Il Circo Bianco riparte senza il suo re. Dopo otto stagioni di monarchia assoluta di Marcel Hirscher, il ritiro del 30enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese apre le porte in chiave Coppa del Mondo generale soprattutto a due personaggi che negli ultimi anni hanno sempre dovuto inchinarsi al suo cospetto: Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen. Il 28enne francese di Courchevel ha sempre fatto difetto in continuità: o faceva alla grande la ...