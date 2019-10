Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Le lacrime di marzo, cantava il Claudio Baglioni delle origini. Queste invece sono le lacrime di ottobre. Le ultime con l’ora legale. Le piange Antonioche improvvisamente, al termine della sua nona giornata di campionato e dopo tre di Champions, fa un’amara scoperta: sitre partite. Non lo sapeva. Lui che non ha mai allenato squadre chevano le coppe, tutt’al più il Bisceglie, l’Andria, la Sangiovannese. Con l’Inter è diverso. Al termine di Inter-Parma 2-2, si presenta con un cospicuo ritardo davanti alle telecamere. Lo fa preceduto dai singhiozzi. Un po’ come il coccodrillo di Peter Pan è preceduto dal ticchettio della sveglia. «È la terza partita in sei.- singhiozza l’allenatore dell’Inter –no più o meno sempre gli stessi calciatori e avremo delle difficoltà: non sono sereno da questo punto di ...

napolista : Conte scopre che si gioca ogni tre giorni e si mette a piangere: «La rosa è corta» Dopo Inter-Parma 2-2: «È la ter… - caterino_teresa : RT @Sabina1956: .E così si scopre che il Presidente #Conte NON è stato 'convocato' dal #Copasir, bensì è stato lui stesso a chiedere udienz… - Zzzz88A : RT @Namastefa: @Mov5Stelle Conte ha detto ni non aver fatto nulla nel Russia Gate ma poi si scopre che ha mentito e prende per il culo gli… -