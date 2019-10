Conte ignora Agnelli | ' La vicenda calcio scommesse? Guardarsi indietro non ha senso'

Conte ignora la polizia sul Def. Agenti in rivolta : "Adesso basta!" : Giuseppe De Lorenzo Il governo "dimentica" di convocare i poliziotti. Poi lo fa (ma in ritardo). E ora gli Agenti scenderanno in piazza C'è una legge dello Stato che lo stesso Stato ha disatteso più di una volta, almeno da quando a Palazzo Chigi risiedeva Mario Monti. Capite l'assurdità? Si tratta dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 195 pubblicato nel lontano 1995, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri deve ...

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Dal prefetto Lamorgese alla «signora dei droni» Pisano - le quote rosa del Conte bis : Nella squadra di 21 ministri sono un terzo del totale. Due donne in più rispetto al governo gialloverde, che aveva però 18 ministri. Quattro sono ministre con portafoglio, tre senza