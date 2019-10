Commercio, positivo confronto Cina-Usa

Il vicepremier cinese Liu He discus- so al telefono sul dossier ha commerciale con il rappresentante per ilUsa, Lighthizer, e il segretario al Tesoro, Mnuchin.Lo dicono i media cinesi. Molteplici progressi sarebbero stati compiuti in molteplici settori tra cui l'agricoltura, la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, i tassi di cambio, i servizi finanziari, l'espansione della cooperazione commerciale, i trasferimenti di tecnologia e la risoluzione delle controversie.(Di sabato 26 ottobre 2019)