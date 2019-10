Commedia e magia ne “Il giorno più bello del mondo” di Siani

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Dopo "Mister Felicità" Alessandrofirma il suo quarto film da regista e protagonista, "Ilpiùdel mondo", presentato ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, e nelle sale dal 31 ottobre. E' la storia di Arturo Meraviglia, impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo in declino che si illude di poter saldare i suoi debiti grazie all'eredità che gli ha lasciato un lontano zio. Peccato, però, che non si tratta di soldi, bensì di due bambini di cui occuparsi, Gioele e Rebecca. La convivenza non è facile, ma scoprirà presto che il bambino ha un potere magico e spera con il suo aiuto di risolvere tutti i suoi problemi, rilanciare il teatro e vivere ilpiùdel mondo anche se non mancheranno gli imprevisti., che si era già cimentato con la favola, in questo nuovo film unisce, momenti sentimentali, ...

