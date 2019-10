Come misurare il vostro grado di compatibilità romantica

Fonte : vanityfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) Non vedete l'ora dei vostri appuntamenti serali I suoi regali vi piacciono sempre Siete orgogliose di lui Fa qualcosa di speciale per voi Le vacanze: prova superataC'è chimicaFiori, cioccolatini, lettere… non per forza il romanticismo è sinonimo di smancerie stucchevoli. Il lato romantico di una coppia si misura con l‘empatia emotiva. Avete presente quando desiderate che un uomo vi legga nel pensiero? Ecco, che c’è qualcuno che ci riesce abbastanza. Che intuisce sempre cosa desiderate davvero, cosa vi piace e vi aspettate. Non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Dai sabati sera passati sul divano mangiando una pizza davanti a Netflix in perfetta sintonia, al gesto di far trovare pronto il suo piatto preferito dopo una giornata lavorativa pesante. Non sono azioni dall’effetto wow, ma arrivano dritti al cuore perché sono pensati. Non solo il sesso è ...

monikigai : @harrehspisaieta -fastidio l'atteggiamento e null'altro... Comunque non mi faccio assolutamente fermare da questi… - wimganz : @jacopo_iacoboni Anche a misurare sul piano emotivo l' impatto visivo, come dicono a Napoli..'capisc'ammé'.. Renzi… - ruggerolecce : Cosa devi tener conto nel tuo sito web? Quali sono i parametri che devi MISURARE? Nell'articolo troverai un elenco… -